Автоэксперт назвал три действия водителя после ослепления дальним светом
Чем дольше водитель смотрит на вспышку дальнего света встречного автомобиля, тем сильнее ухудшается его видимость дороги. Об этом сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
В беседе с RT эксперт пояснил, что в такой ситуации автомобилисту необходимо глазами найти ориентиры на дороге — линии разметки, колею или дорожные знаки — и вести машину по ним.
«При этом не прибавлять скорость и не прибегать к экстренному торможению», — отметил он.Ладушкин добавил, что если встречный автомобиль всё же ослепил человека за рулём, тот должен включить аварийную сигнализацию и начать плавно снижать скорость, не меняя траекторию движения.
Помимо этого, специалист посоветовал не забыть мигнуть встречному водителю фарами дальнего света. Это поможет тому понять, что он забыл выключить фары, предназначенные для обеспечения максимальной видимости.