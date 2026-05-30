Автоэксперт назвал три действия водителя после ослепления дальним светом

30 мая 2026, 19:44

Фото: Istock/solarseven

Чем дольше водитель смотрит на вспышку дальнего света встречного автомобиля, тем сильнее ухудшается его видимость дороги. Об этом сообщил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.





В беседе с RT эксперт пояснил, что в такой ситуации автомобилисту необходимо глазами найти ориентиры на дороге — линии разметки, колею или дорожные знаки — и вести машину по ним.

«При этом не прибавлять скорость и не прибегать к экстренному торможению», — отметил он.