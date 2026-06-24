Рейсовый автобус попал в ДТП под Пермью: несколько человек пострадали
В Соликамске рейсовый автобус съехал в кювет, в результате пострадали четыре пассажира. Об этом сообщили прокуратура Пермского края и глава округа Александр Русанов.
Авария произошла на улице Всеобуча. В настоящий момент пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Двоих из них направили в травмпункт, еще одного доставили в городскую больницу. Одна пострадавшая после осмотра отказалась от госпитализации.
Городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. Точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону блогер и каскадер Евгений Чеботарев едва не сбил двух пешеходов после того, как его Ferrari столкнулась с Opel и врезалась в бордюр. Автомобиль остановился буквально в паре метров от двух мужчин, которые стояли на тротуаре.
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