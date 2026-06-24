Рейсовый автобус попал в ДТП под Пермью: несколько человек пострадали

24 июня 2026, 09:27

Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Соликамске

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Соликамске рейсовый автобус съехал в кювет, в результате пострадали четыре пассажира. Об этом сообщили прокуратура Пермского края и глава округа Александр Русанов.