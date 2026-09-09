09 сентября 2026, 14:49

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

Лисички ценят за яркий цвет, тонкий лесной аромат и плотную текстуру. Их жарят, добавляют в супы и выпечку, маринуют на зиму и используют для праздничных закусок. Собрали 12 домашних рецептов, которые помогут раскрыть вкус сезонных грибов. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как подготовить лисички к приготовлению Жареные лисички с картошкой и свиной шеей Сырный суп с лисичками Ризотто с лисичками Маринованные лисички на зиму Жареные лисички с луком на зиму Котлеты из лисичек Пирожки с яйцом, лисичками и зеленым луком Салат с лисичками Кекс с сыром и лисичками Хрустящие бутерброды с лисичками Рулетик с лисичками Тарталетки с лисичками Польза лисичек: витамины, минералы и особенности употребления

Как подготовить лисички к приготовлению

Жареные лисички с картошкой и свиной шеей

Фото: iStock/ALLEKO

Сырный суп с лисичками

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Ризотто с лисичками

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Маринованные лисички на зиму

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Жареные лисички с луком на зиму

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Котлеты из лисичек

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Пирожки с яйцом, лисичками и зеленым луком

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Салат с лисичками

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Кекс с сыром и лисичками

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Хрустящие бутерброды с лисичками

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Рулетик с лисичками

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Тарталетки с лисичками

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Польза лисичек: витамины, минералы и особенности употребления