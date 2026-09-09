Лисички, перед которыми не устоит никто: гости сметают эти блюда со стола и встают в очередь за рецептом. Готовьте двойную порцию
Лисички ценят за яркий цвет, тонкий лесной аромат и плотную текстуру. Их жарят, добавляют в супы и выпечку, маринуют на зиму и используют для праздничных закусок. Собрали 12 домашних рецептов, которые помогут раскрыть вкус сезонных грибов. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как подготовить лисички к приготовлениюПереберите грибы сразу после покупки или сбора. Удалите хвою, песок, траву и потемневшие участки ножом. Быстро промойте лисички под прохладной водой, затем обсушите на полотенце. Не держите их в воде долго: грибы впитают лишнюю влагу и хуже подрумянятся на сковороде. Крупные экземпляры разрежьте на части, мелкие оставьте целыми. Если лисички собрали самостоятельно, используйте только знакомые съедобные грибы. Для блюд и заготовок выбирайте плотные, свежие и не червивые экземпляры.
Жареные лисички с картошкой и свиной шеейДля сытного семейного ужина возьмите 500 граммов свиной шеи, 400 граммов лисичек, 700 граммов картофеля, крупную луковицу, растительное масло, соль и черный перец. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте свиную шею до румяной корочки. Переложите ее на тарелку. В ту же сковороду отправьте картофель, нарезанный брусочками или ломтиками. Готовьте на среднем огне до золотистого цвета, не мешая слишком часто. Отдельно обжарьте лук до мягкости. Добавьте грибы и дождитесь, когда испарится выделившийся сок. Верните на сковороду свинину, соедините ее с картофелем, луком и грибами. Посолите, поперчите, накройте крышкой и оставьте на слабом огне на 10–15 минут. Перед подачей посыпьте блюдо укропом.
Сырный суп с лисичкамиНежный суп получится из 300 граммов лисичек, 3 картофелин, 1 моркови, 1 луковицы, 150 граммов плавленого сыра, 1,5 литра воды или бульона, соли и зелени. Поставьте воду или бульон на огонь. Добавьте картофель, нарезанный небольшими кубиками. Пока он варится, обжарьте лук с тертой морковью. Введите лисички и готовьте около 10 минут, пока не уйдет влага. Переложите грибную зажарку в кастрюлю. Когда картофель станет мягким, добавьте плавленый сыр. Хорошо размешайте суп, чтобы сыр полностью разошелся. Посолите по вкусу и прогрейте еще несколько минут. Подавайте с зеленью и гренками из белого хлеба.
Ризотто с лисичкамиДля ризотто подготовьте 250 граммов риса арборио, 250 граммов лисичек, 1 небольшую луковицу, 700 миллилитров горячего овощного или куриного бульона, 70 миллилитров сухого белого вина, 50 граммов твердого сыра, сливочное масло, соль и перец. Обжарьте лисички на сливочном масле и временно переложите в миску. В глубокой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук. Всыпьте рис и помешивайте две минуты, чтобы зерна покрылись маслом. Влейте вино и дождитесь, когда алкогольный запах станет менее заметным. Добавляйте горячий бульон небольшими порциями. Новую порцию вливайте после того, как рис впитает предыдущую. Постоянно помешивайте блюдо. Через 15–18 минут добавьте грибы, тертый сыр и кусочек сливочного масла. Снимите с огня, накройте крышкой на пару минут, затем подавайте.
Маринованные лисички на зимуНа 1 килограмм лисичек понадобится 1 литр воды, 2 столовые ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 80 миллилитров столового уксуса 9%, 5 горошин черного перца, 3 лавровых листа и несколько бутонов гвоздики. Положите подготовленные грибы в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Проварите 15–20 минут, затем откиньте на дуршлаг. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром, перцем, лавровым листом и гвоздикой. Добавьте лисички и варите еще 10 минут. Влейте уксус, перемешайте и сразу разложите горячую закуску по чистым банкам. Закройте крышками. Остывшие банки храните в прохладном месте. Перед консервацией осмотрите тару: на стекле не должно быть сколов, а крышки должны плотно прилегать к горлышку.
Жареные лисички с луком на зимуДля такой заготовки возьмите 1 килограмм грибов, 400 граммов репчатого лука, 200 миллилитров растительного масла, соль и черный перец. Обжарьте лисички на сухой сковороде, чтобы выпарить влагу. Добавьте масло и нарезанный полукольцами лук. Готовьте все вместе до мягкости лука и легкой золотистой корочки. Посолите и поперчите. Разложите горячую грибную массу по чистым банкам, оставляя немного места сверху. Залейте содержимое горячим маслом со сковороды. Оно должно покрыть грибы. Закройте банки крышками и после остывания уберите в холодильник. Такую заготовку удобно добавлять к картофелю, кашам, омлету или начинке для пирогов.
Котлеты из лисичекГрибные котлеты подойдут для обеда или легкого ужина. Возьмите 500 граммов лисичек, 1 луковицу, 2 картофелины, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, панировочные сухари, соль и масло. Обжарьте грибы с луком до испарения жидкости. Остудите и измельчите ножом или в блендере. Картофель натрите на мелкой терке и хорошо отожмите. Соедините его с грибами, добавьте яйцо, муку и соль. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте в сухарях. Жарьте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Подавайте со сметаной, овощным салатом или картофельным пюре.
Пирожки с яйцом, лисичками и зеленым лукомДля начинки понадобится 350 граммов лисичек, 4 вареных яйца, пучок зеленого лука, 1 репчатая луковица, соль и перец. Тесто можно взять готовое дрожжевое или приготовить по любимому рецепту. Обжарьте репчатый лук, добавьте грибы и готовьте до испарения сока. Остудите массу. Нарежьте яйца и зеленый лук, соедините с лисичками, посолите и поперчите. Разделите тесто на небольшие кусочки. Раскатайте каждый, положите в центр начинку и защипните края. Выпекайте пирожки при 180 градусах до золотистой корочки. Перед духовкой смажьте поверхность взбитым яйцом, чтобы выпечка стала глянцевой и румяной.
Салат с лисичкамиТеплый салат можно приготовить из 250 граммов лисичек, 150 граммов салатных листьев, 100 граммов помидоров черри, 100 граммов мягкого сыра, горсти грецких орехов, оливкового масла, соли и лимонного сока. Обжарьте грибы на небольшом количестве масла, посолите и слегка поперчите. На тарелку выложите салатные листья, разрезанные помидоры и кусочки мягкого сыра. Сверху распределите теплые лисички и орехи. Смешайте оливковое масло с несколькими каплями лимонного сока. Полейте салат непосредственно перед подачей. Вместо мягкого сыра можно использовать брынзу или творожный сыр.
Кекс с сыром и лисичкамиНесладкий кекс станет удачной заменой хлебу к супу или основой для перекуса. Подготовьте 250 граммов муки, 3 яйца, 120 миллилитров молока, 80 миллилитров растительного масла, 200 граммов лисичек, 150 граммов твердого сыра, 1 чайную ложку разрыхлителя и соль. Обжарьте грибы до готовности и остудите. Взбейте яйца с молоком и маслом. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте тесто до однородности. Введите тертый сыр и лисички. Перелейте массу в форму, смазанную маслом. Выпекайте при 180 градусах около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выйти сухой. Дайте кексу немного остыть, затем нарежьте ломтиками.
Хрустящие бутерброды с лисичкамиДля быстрой закуски возьмите багет или чиабатту, 250 граммов грибов, 1 луковицу, 100 граммов творожного сыра, 100 граммов твердого сыра, масло и зелень. Нарежьте хлеб ломтиками и подсушите на сухой сковороде, в тостере или духовке. Обжарьте лук с лисичками до готовности. Смажьте хрустящие ломтики творожным сыром, сверху выложите грибную начинку и посыпьте тертым сыром. Отправьте бутерброды в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился. Украсьте зеленью. Для более пикантного вкуса добавьте к творожному сыру немного чеснока.
Рулетик с лисичкамиРулет из лаваша удобно взять на пикник или подать к столу в качестве закуски. Понадобятся 2 листа тонкого лаваша, 300 граммов лисичек, 1 луковица, 200 граммов творожного сыра, 100 граммов твердого сыра и зелень. Обжарьте грибы с луком, затем остудите. Смажьте лаваш творожным сыром. Распределите лисички, посыпьте зеленью и тертым сыром. Сверните плотный рулет и заверните его в фольгу. Запекайте при 180 градусах 15–20 минут. Дайте рулету слегка остыть, чтобы начинка не вытекала при нарезке. Подавайте горячим или холодным, нарезав порционными кусочками.
Тарталетки с лисичкамиДля праздничной подачи возьмите готовые тарталетки, 250 граммов лисичек, 1 луковицу, 150 граммов сливочного или творожного сыра, 80 граммов твердого сыра, соль, перец и укроп. Обжарьте лук с грибами до готовности, приправьте солью и перцем. Смешайте остывшую начинку со сливочным сыром. Наполните тарталетки получившейся массой и посыпьте тертым сыром. Поставьте закуску в духовку, разогретую до 180 градусов, на 7–10 минут. Сыр должен расплавиться, а корзиночки сохранить форму. Украсьте тарталетки и подавайте сразу, пока они остаются хрустящими.
Польза лисичек: витамины, минералы и особенности употребленияЛисички — низкокалорийные грибы с насыщенным вкусом и ценным составом. Они содержат пищевые волокна, которые поддерживают нормальную работу кишечника и помогают дольше сохранять чувство сытости. В лисичках также есть растительный белок, небольшое количество полезных углеводов и антиоксиданты, защищающие клетки организма от окислительного стресса.
Среди витаминов в лисичках особенно важны витамины группы B: B1, B2, B3 (PP), B5 и B6. Они участвуют в выработке энергии, работе нервной системы, поддержании здоровья кожи и обмене веществ. Кроме того, в грибах присутствует витамин D — его количество может увеличиваться, если лисички росли или хранились под воздействием солнечного света. Витамин D важен для усвоения кальция, прочности костей и нормальной работы иммунной системы.
Лисички содержат калий, фосфор, магний, железо, медь и селен. Калий поддерживает работу сердца и мышц, магний участвует в работе нервной системы, а селен и другие антиоксидантные вещества помогают защищать организм от повреждения клеток. Однако грибы лучше употреблять в умеренном количестве и обязательно хорошо готовить: они могут быть тяжёлыми для пищеварения, особенно для маленьких детей и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.