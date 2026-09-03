Россиянам напомнили, почему нельзя собирать грибы у дорог и в городских парках

03 сентября 2026, 11:29

Технолог Быстров: грибы у дорог и в парках накапливают тяжёлые металлы

Фото: Istock/Zbynek Pospisil

Кандидат технических наук Дмитрий Быстров (РОСБИОТЕХ) рассказал, что даже съедобный вид гриба не гарантирует безопасности. Он объяснил, что грибница активно взаимодействует с почвой, и плодовые тела накапливают вредные вещества.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что при сборе важно оценивать не только гриб, но и место его роста. Он подчеркнул, что у дорог грунт испытывает нагрузку от выхлопов, износа шин и дорожного покрытия.

«В почве могут присутствовать тяжёлые металлы, в том числе свинец и кадмий, а также другие загрязняющие вещества. Некоторые виды грибов способны концентрировать отдельные элементы в плодовых телах», — объяснил технолог.