Россиянам напомнили, почему нельзя собирать грибы у дорог и в городских парках
Технолог Быстров: грибы у дорог и в парках накапливают тяжёлые металлы
Кандидат технических наук Дмитрий Быстров (РОСБИОТЕХ) рассказал, что даже съедобный вид гриба не гарантирует безопасности. Он объяснил, что грибница активно взаимодействует с почвой, и плодовые тела накапливают вредные вещества.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что при сборе важно оценивать не только гриб, но и место его роста. Он подчеркнул, что у дорог грунт испытывает нагрузку от выхлопов, износа шин и дорожного покрытия.
«В почве могут присутствовать тяжёлые металлы, в том числе свинец и кадмий, а также другие загрязняющие вещества. Некоторые виды грибов способны концентрировать отдельные элементы в плодовых телах», — объяснил технолог.Быстров заявил, что и в парках зелень не гарантирует чистоты. Имеет значение история участка: наличие заводов, трасс, свалок. По словам специалиста, загрязнения остаются в земле годами, а варка и вымачивание плодовых тел не помогут: тяжёлые металлы не распадаются при нагреве. Эксперт рекомендует собирать грибы подальше от дорог, предприятий и свалок.