06 сентября 2026, 09:15

Фото: iStock/ Dushlik

Согласно народному календарю, 7 сентября отмечается Тит Листопадник, или Тит Грибник. Такое название появилось потому, что к этому времени начинался самый настоящий листопад и заканчивался сезон сбора грибов. Православная церковь в этот день чтит память апостола от семидесяти Тита, епископа Критского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ ValeryBoyarsky

Народные запреты

Нельзя давить грибы ногами или сбивать палкой — даже несъедобные. Считалось, что это разгневает Лешего, и он может наслать неудачи или завести в чащу;

— даже несъедобные. Считалось, что это разгневает Лешего, и он может наслать неудачи или завести в чащу; Особенно нельзя трогать мухоморы — это принесет ссоры и разлад в семью;

— это принесет ссоры и разлад в семью; Нельзя начинать ремонт или строительство — любое дело окажется бесполезным, все придется переделывать;

— любое дело окажется бесполезным, все придется переделывать; Не стоит пересчитывать деньги и звенеть монетами в кармане — чтобы не лишиться достатка;

— чтобы не лишиться достатка; Под запретом гадания и обращение к магам — это сулит крупные неприятности;

— это сулит крупные неприятности; Не нужно сквернословить и ссориться — можно привлечь в дом болезни.

Приметы

Фото: iStock/ Yotka