Тит Листопадник 7 сентября: почему нельзя сбивать в лесу грибы, считать деньги и ссориться, народные приметы
Согласно народному календарю, 7 сентября отмечается Тит Листопадник, или Тит Грибник. Такое название появилось потому, что к этому времени начинался самый настоящий листопад и заканчивался сезон сбора грибов. Православная церковь в этот день чтит память апостола от семидесяти Тита, епископа Критского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень Тита Листопадника — яркий пример переплетения древних славянских верований с христианскими традициями. Наши предки-язычники связывали этот период с почитанием леса и его даров. Считалось, что в это время лесные духи — боровички и лешавки — наблюдают за грибниками, помогают усердным и наказывают нерадивых. Окончание грибного сезона становилось поводом для благодарности лесу и началом последних заготовок.
С приходом православия день обрел нового покровителя. Святой апостол Тит был уроженцем острова Крит, сыном знатных язычников. В юности он усердно изучал философию и поэзию, но голос во сне дважды призывал его оставить эллинскую премудрость ради спасения души. Тит выучил еврейский язык, начал читать пророческие книги и уверовал в истинного Бога.
Увидев Господа Иисуса Христа и став свидетелем Его страстей и Воскресения, Тит принял крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. Он сопровождал Павла в путешествиях, а позже был рукоположен во епископа Критского. Святой Тит мудро управлял паствой, просвещал язычников и творил чудеса. По его молитве идол Дианы упал и разбился, а начатый в честь Зевса храм разрушился. Скончался апостол Тит в глубокой старости, на 95-м году жизни, с лицом, просиявшим как солнце.
7 сентября православные молятся святому Титу об укреплении веры, помощи в трудах и защите от невзгод.
Традиции дняС самого утра крестьяне отправлялись в церковь, чтобы почтить память святого апостола Тита. Считалось, что молитва в этот день особенно услышана — она помогает сохранить мир в доме, уберечь урожай и дарует мудрость в делах. После богослужения приносили домой освящённую воду и ставили её в красный угол — рядом с иконами.
После богослужения многие отправлялись в лес за грибами. Считалось, что Тит Листопадник — последний день для сбора грибов, которые годятся для засолки. После этой даты их только сушили или жарили. Крестьяне верили: кто рано встанет, тот много грибов соберет. Удача на «тихой охоте» становилась поводом для семейного застолья с грибными пирогами, супами и жарким.
В садах и огородах собирали последние яблоки и груши, а также рябину — её сушили или варили с мёдом от кашля. На многих подворьях в этот день закрывали погреба и амбары на ключ. Хозяйки тщательно проверяли, чтобы не было плесени, пересыпали картофель сухой соломой и оставляли на дне кусок чёрного хлеба — как дань духу погреба.
К вечеру ходили в баню — это был не просто способ очиститься, но и обряд. Пар в день Тита Листопадника считался целебным: он избавлял от болезней и укреплял дух перед зимой. Перед баней умывались водой, в которую на ночь клали серебряную вещь — такой ритуал придавал сил на весь год.
В этот день было принято совершать крупные покупки и планировать поездки. День считался удачным для важных дел и начинаний.
Народные запретыПредки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь беду:
- Нельзя давить грибы ногами или сбивать палкой — даже несъедобные. Считалось, что это разгневает Лешего, и он может наслать неудачи или завести в чащу;
- Особенно нельзя трогать мухоморы — это принесет ссоры и разлад в семью;
- Нельзя начинать ремонт или строительство — любое дело окажется бесполезным, все придется переделывать;
- Не стоит пересчитывать деньги и звенеть монетами в кармане — чтобы не лишиться достатка;
- Под запретом гадания и обращение к магам — это сулит крупные неприятности;
- Не нужно сквернословить и ссориться — можно привлечь в дом болезни.
Приметы
- Ранний листопад предвещал суровую и раннюю зиму;
- Много грибов в лесу — к затяжной и холодной зиме;
- Птицы садятся на крыши домов — к дождливой осени;
- Хриплое карканье ворон — к дождю;
- Утренний дождь сулит хорошую погоду днем;
- Послеобеденный дождь — затяжной.