Стало известно, кому нельзя есть грибы

12 июля 2026, 19:19

Диетолог Русакова: грибы опасны для детей, беременных и людей с болезнями ЖКТ

Фото: Istock/Sergey Ovchinnikov

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова назвала группы людей, которым стоит с осторожностью есть грибы.





В беседе с «Абзацем» эксперт подчеркнула, что в группе риска — дети, беременные, кормящие женщины и люди с болезнями ЖКТ.

«Грибы — тяжёлая пища, стоит употреблять их эпизодически, преимущественно составе каких-то блюд. Конечно, грибы представляют наибольшую опасность для детского организма, потому что он хуже справляется с детоксикацией. Детям до семи лет нельзя давать грибы из-за риска отравиться, даже если они съедобные. Консервированные не рекомендуются до трёх лет из-за риска ботулизма», — пояснила диетолог.