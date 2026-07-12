Стало известно, кому нельзя есть грибы
Диетолог Русакова: грибы опасны для детей, беременных и людей с болезнями ЖКТ
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова назвала группы людей, которым стоит с осторожностью есть грибы.
В беседе с «Абзацем» эксперт подчеркнула, что в группе риска — дети, беременные, кормящие женщины и люди с болезнями ЖКТ.
«Грибы — тяжёлая пища, стоит употреблять их эпизодически, преимущественно составе каких-то блюд. Конечно, грибы представляют наибольшую опасность для детского организма, потому что он хуже справляется с детоксикацией. Детям до семи лет нельзя давать грибы из-за риска отравиться, даже если они съедобные. Консервированные не рекомендуются до трёх лет из-за риска ботулизма», — пояснила диетолог.Русакова добавила, что при болезнях ЖКТ хитин в грибах не переваривается и затрудняет работу ферментов. Беременным и кормящим лучше отказаться от этого продукта из-за рисков для плода. По словам врача, исключить грибные блюда стоит при гастрите, язве, дуодените, почечной недостаточности, болезнях печени, аллергии и непереносимости. Пожилым людям тоже стоит ограничить порции.