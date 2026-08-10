«Пережимают сосуды и вызывают ишемию»: Гинеколог назвала способы, помогающие пережить болезненную менструацию

10 августа 2026, 12:58

Гинеколог Ерофеева: чтобы пережить ПМС женщине нужно поголодать

Фото: iStock/nensuria

Раз в месяц практически каждая женщина чувствует в своем организме внешние и внутренние изменения, которые не всегда легко пережить. Предменструальный синдром (ПМС) часто сопровождается болезненными и невыносимыми симптомами.





Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» рассказала про природу менструальной боли у женщин.





«Первичная дисменорея, болезненные месячные вызваны чаще всего выбросом простагландинов. Они заставляют миометрии, мышцу матки судорожно сокращаться, пережимают сосуды, вызывают ишемию, кислородное голодание тканей. Симптомы могут быть крайне интенсивны и неприятны», — сказала она.

Если все раздражает, то нужно закрыться в «норке» и какое-то время побыть наедине с собой.

Свернуться клубочком в эмбриональную позу и полежать в темноте в своей комнате с легкой музыкой или без.

Иногда нужно исключить какие-то продукты, поголодать по возможности, попить соки или минеральную воду.

Некоторым помогает теплая грелка у поясницы, чтобы снять напряжение и болезненность.

Легкая, здоровая еда и потребление продуктов, которые содержат триптофан: йогурты, творог, рассольный сыр, грецкие орехи, сухофрукты (изюм, финики, курага), бананы, грибы.

Если есть газообразование, включить в рацион отруби.

Нагружать себя умеренными физическими упражнениями: дыхание, растяжка, пешие прогулки вокруг дома.

Массаж и водные процедуры.

«Любые гормональные контрацептивные препараты спасают женщин от ПМС. Они влияют на водно-электролитный обмен, то есть могут выводить лишнюю часть жидкости из организма, а это напрямую связано при отечности в ПМС. Еще они улучшают кожу, состояние волос, состояние слизистых оболочек женщины и балансируют центральную нервную систему. Женщина меньше реагирует на раздражители, у нее пропадет готовность к неадекватным реакциям», — объяснила эксперт.