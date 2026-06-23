В Подмосковье с начала года поступило гинекологическое оборудование на 24 млн рублей

23 июня 2026, 16:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковные медицинские организации с начала года поступило 15 единиц современного медицинского оборудования, в том числе гинекологического. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Это кольпоскопы, аппараты для цистоскопии и другая медицинская техника. Она поступила в Домодедовскую, Королёвскую, Луховицкую, Красногорскую, Можайскую и другие больницы

«Новое медицинское оборудование используют для диагностики гинекологических заболеваний, в том числе предраковых изменений. Его стоимость – почти 24 млн рублей. В этом году планируем поставить 87 единиц такой техники более чем на 151 миллион», – отметил Забелин.