В Подмосковье с начала года поступило гинекологическое оборудование на 24 млн рублей
В подмосковные медицинские организации с начала года поступило 15 единиц современного медицинского оборудования, в том числе гинекологического. Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Это кольпоскопы, аппараты для цистоскопии и другая медицинская техника. Она поступила в Домодедовскую, Королёвскую, Луховицкую, Красногорскую, Можайскую и другие больницы
«Новое медицинское оборудование используют для диагностики гинекологических заболеваний, в том числе предраковых изменений. Его стоимость – почти 24 млн рублей. В этом году планируем поставить 87 единиц такой техники более чем на 151 миллион», – отметил Забелин.Как пояснили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, современное оборудование позволяет проводить обследования с высокой точностью, выявлять заболевания на ранних стадиях и вовремя назначать лечение.
Закупку осуществляют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».