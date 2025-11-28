«Лицо без макияжа, как голое тело»: Косметолог рассказала о базовом уходе и инъекциях зимой
Косметолог Разбежкина: ходить без макияжа, как быть голой на улице
Многие мечтают об идеальной коже, чтобы обходиться без тонального крема. Однако специалисты советуют в погоне за естественной красотой придерживаться здравого смысла.
Врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» заявила, что легкий макияж — это такая же необходимость, как и одежда. А тем, кто пренебрегает регулярным уходом, возможно, придется прибегнуть к более серьезным методам.
«Многие хотят идеальную кожу и ходить без косметики, но это как выходить на улицу голой. Пусть это будет какой-то легкий крем, тональная основа, простой дневной макияж наносить всё-таки нужно», — сказала она.
Базовый минимум для ухоженного вида, по ее словам, включает всего три шага: «умывание, сыворотка, крем». Все остальное — маски и пилинги — добавляется по необходимости. Врач напомнила, что дисциплина в уходе – это основа. Если же ее нет, а молодость хочется сохранить, на помощь приходит эстетическая медицина.
«Если же вы этим пренебрегаете и понимаете, что у вас здесь проблемы с дисциплиной, то придётся использовать инъекционные методики. Однако к таким процедурам стоит относиться без фанатизма», — предупредила Разбежкина.