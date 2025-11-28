«Лицо без макияжа, как голое тело»: Косметолог рассказала о базовом уходе и инъекциях ​зимой

28 ноября 2025, 11:12

Косметолог Разбежкина: ходить без макияжа, как быть голой на улице

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Многие мечтают об идеальной коже, чтобы обходиться без тонального крема. Однако специалисты советуют в погоне за естественной красотой ​придерживаться здравого смысла.





Врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» заявила, что легкий макияж — это такая же необходимость, как и одежда. А тем, кто пренебрегает регулярным уходом, возможно, придется прибегнуть к более серьезным методам.





«Многие хотят идеальную кожу и ходить без косметики, но это как выходить на улицу голой. Пусть это будет какой-то легкий крем, тональная основа, простой дневной макияж наносить всё-таки нужно», — сказала она.

«Если же вы этим пренебрегаете и понимаете, что у вас здесь проблемы с дисциплиной, то придётся использовать инъекционные методики. Однако к таким процедурам стоит относиться без фанатизма», — предупредила Разбежкина.