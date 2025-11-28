Достижения.рф

«Лицо без макияжа, как голое тело»: Косметолог рассказала о базовом уходе и инъекциях ​зимой

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

Многие мечтают об идеальной коже, чтобы обходиться без тонального крема. Однако специалисты советуют в погоне за естественной красотой ​придерживаться здравого смысла.



Врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» заявила, что легкий макияж — это такая же необходимость, как и одежда. А тем, кто пренебрегает регулярным уходом, возможно, придется прибегнуть к более серьезным методам.

«Многие хотят идеальную кожу и ходить без косметики, но это как выходить на улицу голой. Пусть это будет какой-то легкий крем, тональная основа, простой дневной макияж наносить всё-таки нужно», — сказала она.

Базовый минимум для ухоженного вида, по ее словам, включает всего три шага: «умывание, сыворотка, крем». Все остальное — маски и пилинги — добавляется по необходимости. Врач напомнила, что дисциплина в уходе – это основа. Если же ее нет, а молодость хочется сохранить, на помощь приходит эстетическая медицина.

«Если же вы этим пренебрегаете и понимаете, что у вас здесь проблемы с дисциплиной, то придётся использовать инъекционные методики. Однако к таким процедурам стоит относиться без фанатизма», — предупредила Разбежкина.

