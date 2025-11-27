Российские женщины пострадали от препарата для омоложения «Дермахил»
Пользование косметическим средством «Дермахил» привело к появлению подкожных папул и воспалений у нескольких россиянок. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
У всех женщин картина идентична: после инъекций в местах введения появляются мелкие бугорки, иногда с загноением. Пластический хирург Владимир Плахотин уточнил, что такие реакции могут быть вызваны непрозрачным составом препарата, скрытой инфекцией или нарушениями техники введения.
Женщины на протяжении полугода не могут избавиться от неприятных последствий, что вызывает серьезные опасения относительно качества ранее поступавших партий «Дермахила». Специалисты рекомендуют внимательнее проверять происхождение препарата и обращаться только к сертифицированным специалистам.
Читайте также: