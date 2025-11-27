«Острая боль»: Россиян предупредили о вреде ходьбы

27 ноября 2025, 18:16

Реабилитолог Бондаренко: ходьба может вредить, если чувствуется острая боль

Фото: iStock/Filip_Krstic

Специалисты рекомендуют ходить пешком не менее 30 минут в день. Эта минимальная норма помогает поддерживать здоровье костей, суставов и сердечно-сосудистой системы. Однако на практике к этому ориентиру нужно подходить индивидуально, особенно при наличии хронических заболеваний.





Эксперт в области физической реабилитации и биомеханики тела, руководитель Центра Механотерапии Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» заявил, что во время прогулок самое верное — прислушиваться к своему телу.





«Очень часто возникают не очень приятные ощущения. То есть человек ходил буквально 20 минут, и у него появилась хроническая боль в пояснице, то есть что-то острое в поясничном отделе. Естественно, тогда нужно ходьбу прекратить и понаблюдать за собой, а лучше — обратиться к специалисту и выяснить, почему возникла такая история», — отметил эксперт.

«Острая или резкая боль — это не повод превозмогать себя, а сигнал к временной остановке и консультации с врачом. Плавное увеличение нагрузки и внимание к собственным ощущениям — залог безопасности и пользы от ходьбы», — резюмировал он.