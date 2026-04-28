Стилист Рогов рассказал россиянам о тренде, без которого уже трудно представить лето
Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал россиянам о новом необычном тренде. Об этом информирует Telegram-канал модного эксперта.
По словам мужчины, в центре внимания оказались «желейные» корзинки-шоперы. Такие сумки берут на рынок, на пляж и на прогулки по городу. Эксперт призвал достать яркий аксессуар из шкафа или купить новую модель к теплому сезону. Он подчеркнул, что этот тренд уже пришел в Россию. В публикации Рогов показал несколько вариантов стилизации. Модели сочетали прозрачные сумки с яркой обувью, рубашками, плащами и ультракороткими шортами.
Александр известен всем, кто увлечен модой и стилем. Интересующиеся красотой и фешен-индустрией читают его публикации, посещают мастер-классы и смотрят передачи с его участием. Стилист заработал репутацию профессионала, который собственным примером иллюстрирует безукоризненный вкус, знание законов гармонии и чутье к новейшим тенденциям. Благодаря этому работу над образами Рогову доверяют звезды российского шоу-бизнеса.
