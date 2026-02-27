Локализация такси с 1 марта: какие автомобили попали в реестр и что делать водителям?
С 1 марта 2026 года рынок такси ждёт жёсткая перезагрузка: в реестр попадут только машины с достаточной локализацией или произведённые по спецконтрактам. Итоговый список моделей уже передан в правительство, но до сих пор не опубликован, а бизнес обновляет автопарки «на свой страх и риск». Приведёт ли это к дефициту машин и росту цен — читайте в материале «Радио 1».
Только локализованные автомобили: что меняется с 1 марта 2026 года
С начала весны в реестр такси смогут включать лишь автомобили, производство которых соответствует установленному уровню локализации — не менее 3,2 тыс. баллов. Альтернатива — выпуск в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), заключённого с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. По таким соглашениям производители обязуются постепенно увеличивать долю российских комплектующих.
Закон о локализации подписал президент России Владимир Путин весной прошлого года. Минпромторг уже направил в правительство итоговый список моделей, допущенных к работе в такси.
«Мы внесли в правительство список уже, я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать на (площадке — прим.ред.) правительства, и он будет утвержден», — заявил глава ведомства Антон Алиханов.
При этом начало действия закона не означает автоматическое исключение из реестра автомобилей, которые уже получили разрешения до 1 марта 2026 года. Они смогут продолжать работу, однако с учётом интенсивной эксплуатации обновление парка всё равно остаётся вопросом времени.
Какие машины попадут в реестр таксиВ предварительном перечне более двух десятков моделей шести марок, выпускаемых в России. В их числе:
- Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus);
- УАЗ («Патриот», «Хантер»);
- Sollers (SP7);
- Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space);
- Voyah (Free, Dream, Passion);
- «Москвич» (3, 3е, 6, 8).
По словам Алиханова, в обновлённый документ также войдёт бренд Haval. Кроме того, ожидается расширение списка по мере роста локализации на разных заводах. Предполагается, что в реестр могут добавить и электрокары Umo, выпускаемые на заводе «Москвич» и ориентированные прежде всего на таксомоторный сегмент.
Однако окончательный перечень до сих пор не опубликован публично. Это вызывает обеспокоенность у владельцев таксопарков, которые вынуждены планировать закупки без чётких ориентиров.
«После обнародования списка хорошо бы иметь переходный период — не менее года. Это многомиллионные затраты для бизнеса, который должен оценить их техническую и экономическую сторону, принять определенные решения», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.
Она добавила, что логичным вариантом было бы разрешить к эксплуатации все автомобили, производимые в России, а в идеале и машины, выпускаемые в странах ЕАЭС.
Квота для самозанятых и отсрочки для регионов
Чтобы рынок успел адаптироваться к новым требованиям, закон предусматривает ряд послаблений. Самозанятые водители, использующие личные автомобили, смогут попасть в реестр даже при отсутствии «российских корней» у машины — в рамках региональной квоты. Она составит 25% от общего числа зарегистрированных такси в субъекте РФ. Условие — автомобиль должен находиться в собственности более шести месяцев и не передаваться третьим лицам. Норма будет действовать до 1 января 2033 года.
«Самозанятые на своих машинах на рынке такси — это огромное количество людей. Квота понадобилась, чтобы не выталкивать их в теневую зону и дать определенную мобильность региональным властям. Но думаю, что со временем эта квота будет вообще не нужна, и локализация не будет касаться категории самозанятых водителей», — заявил зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.
Он подчеркнул, что между таксопарками и самозанятыми нельзя ставить знак равенства: для первых это полноценный бизнес, для вторых — зачастую подработка на личном автомобиле.
Для отдельных территорий предусмотрены отсрочки. До 1 марта 2028 года новые требования не будут применяться в Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа. До 1 марта 2030 года — в субъектах Дальневосточного федерального округа, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Ситуацию в эфире «Радио 1» прокомментировал руководитель Общероссийской общественной организации «Объединение самозанятых России» Иван Литвинов.
«Конечно, мы поддерживаем инициативу по отдельному регулированию для частных водителей на личных автомобилях. Из всего многообразия видов легковых перевозок, предусмотренного гражданским законодательством, на сегодня в полной мере урегулировано только такси. Именно поэтому органы государственной власти фактически требуют от частных водителей соответствовать требованию этого легкового такси. Хотя частный водитель на личном автомобиле не является такси в классическом его понимании, поэтому и вводится отдельный законопроект для частников. Это приведёт их к соответствию необходимым требованиям и нормам и опишет всю эту деятельность, которая уже десятилетия существует в нашей стране», — пояснил спикер.
Дефицит и рост цен на услуги такси: ждать ли скачка
В отрасли звучат опасения по поводу возможного дефицита машин и подорожания поездок. Однако председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с «Радио 1» призвал не паниковать.
«Большинство автомобилей, которые работают сейчас в такси, получили разрешения, которые действуют несколько лет. Резкого сокращения предложения на рынке не произойдет, а значит, и цены останутся стабильными. Однако «отложенный эффект» возможен в перспективе двух–трех лет», — сказал эксперт.
По его словам, цель закона — стимулировать развитие отечественного автопрома и запуск новых производств внутри страны, в том числе иностранными компаниями. Зотов также отметил, что после принятия закона о такси удалось добиться «значительного обеления отрасли».
«Многие самозанятые, которые раньше работали без правовых оснований, сейчас получили такой правовой статус. Легализация открывает для водителей доступ к мерам поддержки и, как следствие, может способствовать притоку новых кадров. Тем не менее, проблема дефицита водителей остается актуальной», — пояснил он.
Обучение, ОСАГО и техобслуживание: что ещё изменится в марте для водителей
С 1 марта 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения, обновляющий программы подготовки водителей на шесть лет. Часть теоретического курса можно будет проходить дистанционно, однако практические модули, включая занятия по оказанию первой помощи, сохранят очный формат. Количество программ сократится с 62 до 47, а для категории B добавят два часа практики. Обучение вождению разрешат проводить не только автошколам, но и транспортным компаниям, включая таксопарки.
19 марта запланировано первое в году обновление справочников средней стоимости запчастей и нормо-часов для расчёта выплат по ОСАГО.
На авторынке возможна корректировка цен. По оценкам дилеров, рост по отдельным моделям может составить до 5%, а в целом — 3–6% из-за индексации утильсбора и НДС. В числе потенциально подорожающих называют кроссоверы Belgee X70, Haval Jolion и Geely Monjaro.
Весной также ожидается рост стоимости техобслуживания примерно на 10%. Сезонный шиномонтаж может подорожать на 10–15%, а по некоторым оценкам — и на 20–30%.
Кроме того, Минздрав вносит изменения в порядок психиатрического освидетельствования работников отдельных специальностей, связанных с повышенной ответственностью, включая водителей общественного транспорта. Если в ходе медосмотра будут выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на обязательную экспертизу.
Таким образом, март 2026 года станет точкой отсчёта для целого комплекса изменений — от структуры обучения до обновления автопарков. Главный вопрос остаётся прежним: успеет ли рынок адаптироваться к новым требованиям без ценовых и кадровых потрясений.