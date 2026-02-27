27 февраля 2026, 15:12

С 1 марта 2026 года рынок такси ждёт жёсткая перезагрузка: в реестр попадут только машины с достаточной локализацией или произведённые по спецконтрактам. Итоговый список моделей уже передан в правительство, но до сих пор не опубликован, а бизнес обновляет автопарки «на свой страх и риск». Приведёт ли это к дефициту машин и росту цен — читайте в материале «Радио 1».





Только локализованные автомобили: что меняется с 1 марта 2026 года Какие машины попадут в реестр такси Квота для самозанятых и отсрочки для регионов Дефицит и рост цен на услуги такси: ждать ли скачка Обучение, ОСАГО и техобслуживание: что ещё изменится в марте для водителей

Только локализованные автомобили: что меняется с 1 марта 2026 года

«Мы внесли в правительство список уже, я надеюсь, в ближайшее время будем рассматривать на (площадке — прим.ред.) правительства, и он будет утвержден», — заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Какие машины попадут в реестр такси

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus);

УАЗ («Патриот», «Хантер»);

Sollers (SP7);

Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space);

Voyah (Free, Dream, Passion);

«Москвич» (3, 3е, 6, 8).

«После обнародования списка хорошо бы иметь переходный период — не менее года. Это многомиллионные затраты для бизнеса, который должен оценить их техническую и экономическую сторону, принять определенные решения», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская.

Квота для самозанятых и отсрочки для регионов

«Самозанятые на своих машинах на рынке такси — это огромное количество людей. Квота понадобилась, чтобы не выталкивать их в теневую зону и дать определенную мобильность региональным властям. Но думаю, что со временем эта квота будет вообще не нужна, и локализация не будет касаться категории самозанятых водителей», — заявил зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

«Конечно, мы поддерживаем инициативу по отдельному регулированию для частных водителей на личных автомобилях. Из всего многообразия видов легковых перевозок, предусмотренного гражданским законодательством, на сегодня в полной мере урегулировано только такси. Именно поэтому органы государственной власти фактически требуют от частных водителей соответствовать требованию этого легкового такси. Хотя частный водитель на личном автомобиле не является такси в классическом его понимании, поэтому и вводится отдельный законопроект для частников. Это приведёт их к соответствию необходимым требованиям и нормам и опишет всю эту деятельность, которая уже десятилетия существует в нашей стране», — пояснил спикер.

Дефицит и рост цен на услуги такси: ждать ли скачка

«Большинство автомобилей, которые работают сейчас в такси, получили разрешения, которые действуют несколько лет. Резкого сокращения предложения на рынке не произойдет, а значит, и цены останутся стабильными. Однако «отложенный эффект» возможен в перспективе двух–трех лет», — сказал эксперт.

«Многие самозанятые, которые раньше работали без правовых оснований, сейчас получили такой правовой статус. Легализация открывает для водителей доступ к мерам поддержки и, как следствие, может способствовать притоку новых кадров. Тем не менее, проблема дефицита водителей остается актуальной», — пояснил он.

Обучение, ОСАГО и техобслуживание: что ещё изменится в марте для водителей