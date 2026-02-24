Автомобилистов предупредили о серьезных нововведениях с 1 марта
Гендиректор FRESH Чистов: С марта не потребуется ОСАГО при регистрации новой машины
С первого марта в России вступают в силу изменения, касающиеся автовладельцев и автомобильного рынка в целом. Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор автомобильного маркетплейса FRESH Юрий Чистов.
Новые правила должны упростить оформление купленной машины: при регистрации авто больше не нужно предъявлять полис ОСАГО, хотя ездить без страховки по‑прежнему запрещено.
Также меняются требования к подготовке водителей и локализации такси. Машины будут обязаны не просто собираться в России, но и набирать определённое количество баллов за глубину локализации. Это не значит, что на рынок повалят авто из такси с космическим пробегом, но при покупке следует быть внимательнее, предупредил Чистов.
«Надо бояться не машин из такси как таковых, а проблемных автомобилей. Перед покупкой обязательно смотрите диагностические отчеты. Ведущие компании, работающие на рынке пробега, предоставляют покупателям материалы собственных проверок технического состояния товара», — уточнил эксперт.Кроме того, с марта отменяется десятидневный срок на регистрацию авто новым владельцем. Теперь бывший собственник может практически мгновенно снять автомобиль с учета, избежав штрафов за нарушения, которые за это время может совершить покупатель.