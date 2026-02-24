Автомобилистов предупредили о серьезных нововведениях с 1 марта

24 февраля 2026, 05:47

Гендиректор FRESH Чистов: С марта не потребуется ОСАГО при регистрации новой машины

Фото: iStock/VTT Studio

С первого марта в России вступают в силу изменения, касающиеся автовладельцев и автомобильного рынка в целом. Об этом рассказал агентству «Прайм» генеральный директор автомобильного маркетплейса FRESH Юрий Чистов.





Новые правила должны упростить оформление купленной машины: при регистрации авто больше не нужно предъявлять полис ОСАГО, хотя ездить без страховки по‑прежнему запрещено.





«Надо бояться не машин из такси как таковых, а проблемных автомобилей. Перед покупкой обязательно смотрите диагностические отчеты. Ведущие компании, работающие на рынке пробега, предоставляют покупателям материалы собственных проверок технического состояния товара», — уточнил эксперт.