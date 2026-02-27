В Госдуме предложили неожиданный метод борьбы с ростом цен на такси

27 февраля 2026, 15:09

Депутат Миронов призвал расширить полномочия ФАС для сдерживания цен на такси

Фото: медиасток.рф

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил расширить полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) для сдерживания цен на такси.





В беседе с «NEWS.ru» Миронов заявил, что у динамического ценообразования такси должен быть предел, так как агрегаторы повышают цены в 1,5–2 раза при любом поводе.



«Ещё в 2024 году «Справедливая Россия» внесла поправку: ограничить накрутки при динамическом ценообразовании до 20%. То есть цены при высоком спросе могут расти, но не более чем на этот показатель. Также мы предлагали расширить полномочия ФАС, чтобы при любом резком увеличении цен служба могла директивно возвращать их на прежний уровень, а потом уже разбираться в причинах повышения», — сообщил депутат.