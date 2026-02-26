«Лошадь председателем не становится»: Психолог объяснил, почему «ленивые» чаще добиваются успеха

26 февраля 2026, 13:13

Психолог Ланг: «ленивые» добиваются успеха, потому что умеют экономить ресурсы

Фото: iStock/Ridofranz

«Чрезмерный трудоголизм приводит к неспособности людей нормально работать уже к 35—40 годам. Плата за мнимую продуктивность огромна: это хроническая усталость, профессиональное выгорание, стрессовые и психосоматические расстройства, алкоголизация, конфликты с близкими и разводы».





Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» заявил, что погоня за сверхдоходами и страхом не успеть приводит к тому, что уже к 35–40 годам люди теряют способность работать. В то время как «ленивые» часто оказываются успешнее — просто потому, что умеют экономить ресурсы.





«Люди, которые работают на износ, хотят видеть систему подкрепления. Финансовая мотивация — основная. Человек понимает, за что он работает, и тогда появляются силы. Если доходы падают, а работать приходится больше — это и приводит к стрессу», — сказал он.

«Есть такое выражение: "В селе больше всех работала лошадь, но председателем так и не стала". Не всегда прибыль равна времени, которое ты тратишь на работу. Можно сделать всё качественно за 2–3 часа», — резюмировал он.