«Влияют на психику»: Россиян предупредили об опасности регулярных переработок
Бизнес-психолог Михайленко: Частые переработки ведут к выгоранию
Частые переработки отрицательно отражаются на психологическом состоянии сотрудников. Об этом предупредила предприниматель, бизнес-психолог Татьяна Михайленко.
По ее словам, когда трудовая деятельность занимает большую часть жизни, другие сферы, такие как семья, отдых и хобби, начинают проседать. В этом случае и работа перестает приносить удовольствие.
«Если работа уже не вызывает положительных эмоций, снижаются мотивация и качество труда. Это, в свою очередь, может вызвать конфликты в семье, ухудшение здоровья и качества жизни», — отметила Михайленко в разговоре с RuNews24.ru.
Она уточнила, что редкие переработки могут быть действительно эффективными, однако в долгосрочных перспективах они не ведут к результативности сотрудника, поскольку запускается обратный процесс, который негативно влияет на психику.
Михайленко пояснила, что сотрудник без отдыха выгорает и не достигает поставленных рабочих целей. По ее словам, работодатель должен фиксировать и компенсировать переработки, а не поощрять их. В этом случае получится сохранить ресурс работников и предотвратить выгорание.