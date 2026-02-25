«Влияют на психику»: Россиян предупредили об опасности регулярных переработок

25 февраля 2026, 14:30

Бизнес-психолог Михайленко: Частые переработки ведут к выгоранию

Фото: iStock/scyther5

Частые переработки отрицательно отражаются на психологическом состоянии сотрудников. Об этом предупредила предприниматель, бизнес-психолог Татьяна Михайленко.





По ее словам, когда трудовая деятельность занимает большую часть жизни, другие сферы, такие как семья, отдых и хобби, начинают проседать. В этом случае и работа перестает приносить удовольствие.





«Если работа уже не вызывает положительных эмоций, снижаются мотивация и качество труда. Это, в свою очередь, может вызвать конфликты в семье, ухудшение здоровья и качества жизни», — отметила Михайленко в разговоре с RuNews24.ru.