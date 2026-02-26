Достижения.рф

Плохие любовники: 3 главных признака, которые выдают неумелых партнеров

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Сексологи назвали несколько признаков, выдающих плохих любовников. Эти советы опубликовало издание Metro.



Клинический психолог Лори Бет Бисби отметила, что неспособность сосредоточиться на партнере и процессе — один из основных.

«Для качественного секса важно, чтобы все участники полностью отдавались моменту», — подчеркнула она.

Семейный консультант Аннабель Найт добавила, что плохие любовники не интересуются желаниями партнера и избегают общения.

«Молчаливый секс может быть приятным, но отсутствие диалога часто приводит к недостатку сотрудничества. Простая фраза "Чего бы тебе хотелось?" может изменить ситуацию», — объяснила Найт.

Тренер по сексу и отношениям Джемма Найс указала на еще одну проблему. Плохие любовники редко помогают женщинам достичь оргазма. Обычно для этого требуется 20-30 минут, и отсутствие усилий в этом направлении говорит о недостаточной заботе о партнерше.
