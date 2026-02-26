Плохие любовники: 3 главных признака, которые выдают неумелых партнеров
Сексологи назвали несколько признаков, выдающих плохих любовников
Сексологи назвали несколько признаков, выдающих плохих любовников. Эти советы опубликовало издание Metro.
Клинический психолог Лори Бет Бисби отметила, что неспособность сосредоточиться на партнере и процессе — один из основных.
«Для качественного секса важно, чтобы все участники полностью отдавались моменту», — подчеркнула она.
Семейный консультант Аннабель Найт добавила, что плохие любовники не интересуются желаниями партнера и избегают общения.
«Молчаливый секс может быть приятным, но отсутствие диалога часто приводит к недостатку сотрудничества. Простая фраза "Чего бы тебе хотелось?" может изменить ситуацию», — объяснила Найт.
Тренер по сексу и отношениям Джемма Найс указала на еще одну проблему. Плохие любовники редко помогают женщинам достичь оргазма. Обычно для этого требуется 20-30 минут, и отсутствие усилий в этом направлении говорит о недостаточной заботе о партнерше.