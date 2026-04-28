«Лотерея с картой»: Турэксперт протестировал оплату через СБП в Турции и дал советы

28 апреля 2026, 13:23

Турэксперт Мкртчян: оплата через СБП в других странах не надежна

Фото: iStock/gpointstudio

Турецкие курорты анонсировали запуск оплаты в рублях через Систему быстрых платежей (СБП). В Ассоциации туроператоров России даже представили интерактивную карту: более 800 точек в Анталье, 80 на эгейском побережье и 240 в Стамбуле. Однако первый же тест-драйв показал, что расслабляться рано.





Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян в беседе с «Радио 1» лично прошелся по аэропорту Антальи и проверил.





«Нашёл только две точки. Был везде: в Duty Free, хотел купить кофе, пошёл в ресторан — везде мне отказали. Продать товар по QR-коду СБП согласились только в аптеке и магазине оптики», — поделился он.

«За 100 лир сейчас мне дают 166 рублей. А здесь 190 рублей стоит 100 лир. То есть кто хочет платить по СБП, готовьтесь потерять 15%. Система удобна как запасной вариант (когда нет налички), но экономически абсолютно невыгодна», — предупредил Мкртчян.

«Это только страны СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. А так везде это выборочно. Я только что был в Таиланде — где-то QR-код работает, где-то нет. Это лотерея. Поэтому всегда нужно иметь в кармане наличку. Еще где-то может быть переплата, например, на Кубе она иногда способна достигать 50%», — завершил он.