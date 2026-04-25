Одного из трех пострадавших при сходе лавины в Бурятии туристов госпитализировали
Одного из трех туристов, выживших при сходе лавины на горе Мунку-Сардык в Бурятии, госпитализировали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства ГО и ЧС.
По информации спасателей, туристы выбрались из-под лавины самостоятельно. Их эвакуировали с места происшествия до моста через реку Белый Иркут и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Всех троих мужчин доставили в Тункинскую центральную районную больницу в селе Кырен. После осмотра одного пациента оставили в стационаре, а двоих перевели на амбулаторное лечение.
Напомним, что незарегистрированная группа из семи туристов совершала восхождение к пику Конституции, когда на них сошла снежная масса. Через некоторое время спасатели обнаружили трёх выживших, а также тело одного погибшего участника группы. Следователи в Бурятии завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).
