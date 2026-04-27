Раскрыто, в какие страны российские туристы могут попасть без визы
Россияне могут посетить без оформления визы 86 стран мира. Об этом сообщили РИА Новости аналитики «Корпорэйт Трэвел».
Граждане РФ могут путешествовать в 86 стран без необходимости получения визы. Среди них такие популярные направления, как Бразилия, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция и ЮАР, а также множество других государств. Ещё 38 стран предлагают упрощённый въезд для россиян через электронную визу или визу по прибытии, включая Египет, Индию, Индонезию, Камбоджу, Кению, Мексику, Танзанию и Южную Корею, рассказали представители организации.
Для безвизового въезда необходимо иметь заграничный паспорт, который должен быть действителен не менее шести месяцев после завершения поездки, а также соблюдать установленные сроки пребывания. В некоторых случаях могут потребоваться обратный билет, бронирование отеля или подтверждение финансовой состоятельности. Электронная виза оформляется заранее через интернет, и важно дождаться её подтверждения. Визу по прибытии можно получить в аэропорту или на пункте пограничного контроля.
Кроме упомянутых стран, россияне могут посещать без визы соседние Абхазию, Южную Осетию, Казахстан, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. На Ближнем Востоке доступны Катар, Иордания, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, а с 11 мая 2026 года — Саудовская Аравия.
