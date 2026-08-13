«Ловушка и психические проблемы»: Психолог предупредил об опасности ретритов и духовных практик

13 августа 2026, 14:09

Психолог Шамсутдинов: ретриты и духовные практики приводят к паническим атакам

Фото: Istock/Kirill Sirotiuk

В погоне за внутренней гармонией все больше людей устремляются на ретриты и погружаются в духовные практики, воспринимая их как панацею от стресса и душевных травм. Однако за привлекательной оберткой обещаний «просветления» и «исцеления» нередко скрываются серьезные психологические риски.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» предупредил, что ретриты и духовные практики — это не просто модные увлечения, а территория, где легко потерять себя. Люди приходят в такие места, надеясь на исцеление, но вместо этого получают травмы, которые могут остаться с ними на всю жизнь.





«Первое, что стоит отметить, — это неправильное дыхание и физические практики, которые могут не просто не помочь, но и усугубить состояние. Я наблюдал, как люди, следуя указаниям тренеров, начинают дышать неправильно, а это зачастую вызывает панические атаки и обострение тревожности. В таких ситуациях человек оказывается на грани срыва, и вместо понимания своего внутреннего мира получает лишь еще большее замешательство», — отметил он.

«Я видел, как люди теряют свою индивидуальность, следуя за идеями, которые навязывают им такие "гуру". Это не просто зависимость от мнений — это полное подчинение своей жизни чужим представлениям о том, что такое счастье и просветление. Секты формируются на основе этой зависимости. Человек оказывается в ловушке: он хочет быть частью чего-то большего, но на самом деле теряет связь с собой. Его собственные желания и чувства становятся вторичными по сравнению с требованиями группы. Это приводит к внутреннему конфликту, который может перерасти в серьезные психические проблемы», — объяснил Шамсутдинов.

«Не позволяйте никому манипулировать вашим сознанием. Настоящая сила в том, чтобы быть собой и принимать свои решения», — резюмировал собеседник.