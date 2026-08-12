Психолог объяснила, нужно ли обращаться к врачу из-за хандры

12 августа 2026, 16:32

Психолог Никишина: Хандра — это намерение снизить свою активность

Фото: iStock/Elena Perova

Хандра не является психологическим расстройством, однако если такое состояние возникает регулярно, то может потребоваться помощь специалиста. Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.





В разговоре с RuNews24.ru эксперт пояснила, что понятия хандры в международной классификации болезней не существует. Тем не менее подобное состояние знакомо практически каждому человеку. Оно проявляется снижением активности и настроения, а также выраженной демотивацией.





«И вот здесь уже нужно задуматься. Если оно возникает регулярно и становится существенной частью вашего психического состояния, то это уже не хандра, а что-то другое, а что именно, необходимо выяснить со специалистом, медицинским психологом или психиатром», — уточнила специалист.