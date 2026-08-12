Психолог объяснила, нужно ли обращаться к врачу из-за хандры
Психолог Никишина: Хандра — это намерение снизить свою активность
Хандра не является психологическим расстройством, однако если такое состояние возникает регулярно, то может потребоваться помощь специалиста. Об этом рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России Вера Никишина.
В разговоре с RuNews24.ru эксперт пояснила, что понятия хандры в международной классификации болезней не существует. Тем не менее подобное состояние знакомо практически каждому человеку. Оно проявляется снижением активности и настроения, а также выраженной демотивацией.
«И вот здесь уже нужно задуматься. Если оно возникает регулярно и становится существенной частью вашего психического состояния, то это уже не хандра, а что-то другое, а что именно, необходимо выяснить со специалистом, медицинским психологом или психиатром», — уточнила специалист.
По ее словам, хандра — это лишь намерение снизить свою активность, и она не нуждается в лечении. Прожить такое состояние в течение небольшого периода каждый человек способен без последствий, уверена Никишина.