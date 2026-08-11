«Любовь и строгость»: Психолог назвала правила, которые помогут родителям наладить отношения с детьми

11 августа 2026, 11:20

Психолог Кардиакос: правила в семье должны быть ясными и последовательными

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Воспитание часто балансирует между двумя крайностями: желанием оградить ребенка от любых переживаний и необходимостью подготовить его к взрослой жизни. Психологи настаивают: истинная забота — это не всегда мягкость, а умение вовремя проявить разумную строгость. Но где проходит та грань, за которой требования становятся не оковами, а опорой для формирования здоровой личности?





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» отметила, что родительская забота должна включать не только чуткость, но и разумную строгость.





Какими должны быть правила:

Реалистичными: правило должно быть посильным для возраста ребёнка и понятным в исполнении. Например, требование «всегда идеально убирай комнату» слишком размыто и масштабно. А правило «перед сном на полу не должно оставаться игрушек» конкретно, выполнимо и ясно.

Последовательными: если родитель сказал, что правило нужно выполнить, важно помочь ребёнку довести действие до конца. Когда сегодня правило действует, а завтра «ну ничего страшного, не получилось», оно перестаёт быть опорой. Ребёнок не понимает, на что можно опираться и где находятся границы.





если родитель сказал, что правило нужно выполнить, важно помочь ребёнку довести действие до конца. Когда сегодня правило действует, а завтра «ну ничего страшного, не получилось», оно перестаёт быть опорой. Ребёнок не понимает, на что можно опираться и где находятся границы. Ясными: ребёнку нужны не абстрактные требования, а понятные критерии: что именно нужно сделать, когда и каким образом. Вместо «веди себя нормально» «говори тише», «не бей», «после игры складываем игрушки в коробку».

«За нарушением правила должно следовать заранее понятное и соразмерное последствие. Не наказание из раздражения, а логичное продолжение договорённости. Например: если игрушки не убраны, то перед следующей игрой ребёнок сначала убирает прежние», — отметила психолог.

«Если каждый раз именно каприз становится способом получить внимание или изменить решение взрослого, ребёнок быстро усваивает эту связь: плач, злость или давление помогают добиться своего. Это не "плохое поведение" ребёнка, а закреплённый способ реагировать, который когда-то сработал. В результате может быть трудно переносить отказ, ждать, считаться с желаниями других людей. А позже — принимать границы школы, друзей, партнёров, работы и жизни в целом. Любое внешнее "нет" может переживаться как несправедливость, отвержение или нападение», — объяснила психолог.