«Любовь и строгость»: Психолог назвала правила, которые помогут родителям наладить отношения с детьми
Психолог Кардиакос: правила в семье должны быть ясными и последовательными
Воспитание часто балансирует между двумя крайностями: желанием оградить ребенка от любых переживаний и необходимостью подготовить его к взрослой жизни. Психологи настаивают: истинная забота — это не всегда мягкость, а умение вовремя проявить разумную строгость. Но где проходит та грань, за которой требования становятся не оковами, а опорой для формирования здоровой личности?
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» отметила, что родительская забота должна включать не только чуткость, но и разумную строгость.
Какими должны быть правила:
- Реалистичными: правило должно быть посильным для возраста ребёнка и понятным в исполнении. Например, требование «всегда идеально убирай комнату» слишком размыто и масштабно. А правило «перед сном на полу не должно оставаться игрушек» конкретно, выполнимо и ясно.
- Последовательными: если родитель сказал, что правило нужно выполнить, важно помочь ребёнку довести действие до конца. Когда сегодня правило действует, а завтра «ну ничего страшного, не получилось», оно перестаёт быть опорой. Ребёнок не понимает, на что можно опираться и где находятся границы.
- Ясными: ребёнку нужны не абстрактные требования, а понятные критерии: что именно нужно сделать, когда и каким образом. Вместо «веди себя нормально» «говори тише», «не бей», «после игры складываем игрушки в коробку».
«За нарушением правила должно следовать заранее понятное и соразмерное последствие. Не наказание из раздражения, а логичное продолжение договорённости. Например: если игрушки не убраны, то перед следующей игрой ребёнок сначала убирает прежние», — отметила психолог.
По словам Кардиакос, иногда родителям трудно выдерживать слёзы, протесты, капризы и обиды ребёнка. Кажется, что проще немедленно уступить: отложить дела, отменить планы, дать желаемое, лишь бы ребёнок успокоился, однако это не выход.
«Если каждый раз именно каприз становится способом получить внимание или изменить решение взрослого, ребёнок быстро усваивает эту связь: плач, злость или давление помогают добиться своего. Это не "плохое поведение" ребёнка, а закреплённый способ реагировать, который когда-то сработал. В результате может быть трудно переносить отказ, ждать, считаться с желаниями других людей. А позже — принимать границы школы, друзей, партнёров, работы и жизни в целом. Любое внешнее "нет" может переживаться как несправедливость, отвержение или нападение», — объяснила психолог.