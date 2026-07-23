23 июля 2026, 15:07

Фото: iStock/doidam10

Расставание нередко выбивает почву из-под ног. Человек ещё недавно строил планы, ждал сообщений, обсуждал с партнёром быт, отпуск и будущее. Потом привычная жизнь обрывается. Остаются пустота, тревога, бессонница и навязчивые мысли о прошлом. Иногда в этот период звучит пугающая фраза: «Лучше бы он умер, чем мы расстались». Она кажется жестокой и неправильной. Однако чаще всего за такими словами не стоит желание смерти другому человеку. Так психика пытается объяснить невыносимую неопределённость.





Содержание Почему после разрыва физически плохо Почему расставание иногда переживается тяжелее смерти Горевание не идёт по расписанию Принятие не равно счастье Почему опасно жить только мыслями о бывшем Зачем нужна злость после расставания Как безопасно прожить гнев Что поможет в первые недели после разрыва

Почему после разрыва физически плохо

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«Когда вы долгое время находились в отношениях, у вас было определённое поведение, которое вызывало гормональную реакцию. А когда вы всё это убираете, случается дефицит положительных нейромедиаторов. Где мне счастье брать? Откуда получать дофамин?» — объясняет Анастасия Кардиакос.

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Почему расставание иногда переживается тяжелее смерти

«70% говорят: "Лучше бы его не стало, чем мы разошлись". Потому что если его не стало — его не вернуть. Не ждать, не переживать, кто прав, кто виноват, не видеть его с другой. В утрате мы смиряемся с концом. Чёткий, понятный конец. А здесь — неизвестность», — говорит психолог.

Горевание не идёт по расписанию

«Стадии могут меняться. Принятие, особенно, может произойти не сразу и потом ещё вернуться. Встретили бывшего — и новой волной полетело», — отмечает Анастасия Кардиакос.

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Принятие не равно счастье

«Максимальное количество людей путает принятие со счастьем. Принятие — это значит: "Я возвращаюсь в норму". Я могу вообще не особо радоваться, но я интегрировала это событие в свою жизнь. У этой ситуации есть объяснения в моей голове, я продолжаю жить», — говорит психолог.

Почему опасно жить только мыслями о бывшем

«Когда мы перестаём искать собственные смыслы и пытаемся только разобраться в нём или в ней — мы уходим от себя. И чем дальше мы от себя, тем выше риск войти в депрессию», — предупреждает Анастасия Кардиакос.

Зачем нужна злость после расставания

«Гнев — это хорошая форма сепарации. Как подростки, которых родители начинают бесить, и через отрицательные эмоции они лучше отделяются», — объясняет психолог.

«Пока мы обижаемся, мы не злимся по-человечески. А хорошая злость расставания звучит примерно так: “Я злюсь на тебя за то, что с нами не случилось того, о чём я мечтала. За те планы, на которые я рассчитывала”», — говорит Анастасия Кардиакос.

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Как безопасно прожить гнев

Что поможет в первые недели после разрыва