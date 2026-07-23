«Партизаны на полях»: Сексолог назвала позы для тихого секса, если в гости приехала родня

23 июля 2026, 13:13

Сексолог Миллер посоветовала позу «на боку» для тихого секса

Фото: iStock/PeopleImages

Картонные стены, скрипучие кровати и чуткий сон родни за стенкой, которая приехала погостить в отпуск, часто мешает интимной жизни партнеров. Сексолог Александра Миллер посоветовала парам включить режим «партизаны на ржаных полях» для уединения.





Так, эксперт посоветовала заменить кровать на пол, чтобы избежать скрипа. Можно постелить плед и подушку. При этом на даче при наличии полного дома людей сексом можно заняться в бане или машине.





«Позы — только "Немой штиль": только "ложечка" или вариант "на боку" — амплитуда минимальная, а контроль над дыханием максимальный. Двигаемся плавно», — отметила Миллер в разговоре с Life.ru.