«Партизаны на полях»: Сексолог назвала позы для тихого секса, если в гости приехала родня
Сексолог Миллер посоветовала позу «на боку» для тихого секса
Картонные стены, скрипучие кровати и чуткий сон родни за стенкой, которая приехала погостить в отпуск, часто мешает интимной жизни партнеров. Сексолог Александра Миллер посоветовала парам включить режим «партизаны на ржаных полях» для уединения.
Так, эксперт посоветовала заменить кровать на пол, чтобы избежать скрипа. Можно постелить плед и подушку. При этом на даче при наличии полного дома людей сексом можно заняться в бане или машине.
«Позы — только "Немой штиль": только "ложечка" или вариант "на боку" — амплитуда минимальная, а контроль над дыханием максимальный. Двигаемся плавно», — отметила Миллер в разговоре с Life.ru.
Кроме того, по словам сексолога, маскировать шумы можно с помощью включенного вентилятора, кондиционера или музыки. Дышать и кричать лучше всего в подушку, поскольку она гасит звук на 90%. Важно не забывать о прелюдии и смазке. Когда «скользко и бесшумно», процесс происходит приятнее и быстрее, заключила Миллер.