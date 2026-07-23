Москвичка едва не лишилась пальца из-за обручального кольца

23 июля 2026, 11:42

Москвичке пришили палец, оторвавшийся из-за зацепившегося за забор кольца

Фото: iStock/MARHARYTA MARKO

Жительница Москвы едва не потеряла палец из-за обручального кольца. Об этом сообщила пресс-служба столичного депздрава.