Москвичка едва не лишилась пальца из-за обручального кольца
Жительница Москвы едва не потеряла палец из-за обручального кольца. Об этом сообщила пресс-служба столичного депздрава.
Во время работ на даче кольцо зацепилось за выступ забора. Женщина резко дернула руку, и безымянный палец практически полностью оторвался. Пострадавшую доставили в Центр микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева, где врачи провели экстренную операцию.
Хирурги успешно восстановили кости, сухожилия, нервы и сосуды. Сейчас пациентка проходит реабилитацию для восстановления функций пальца.
Руководитель медучреждения Георгий Назарян напомнил, что травмоопасные работы нельзя выполнять в украшениях, поскольку при резком движении кольцо не снимется с пальца, а стянет мягкие ткани.
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