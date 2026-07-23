Пластический хирург рассказала о серьёзной опасности трендового «крысиного» носа

23 июля 2026, 14:12

Врач Крашенникова: модная ринопластика под курносый нос ведёт к осложнениям

Фото: Istock/YakobchukOlena

Врач по пластической хирургии Лариса Крашенникова предупредила о возможных последствиях увлечения модной формой носа — так называемым «крысиным» или курносым вариантом. По её словам, такие операции могут обернуться серьёзными нарушениями здоровья.





В беседе с NEWS.ru специалист связала рост интереса к этой форме с влиянием корейских бьюти-трендов и популярностью эстетики «кукольного» лица.

«Стремление к такому носу — это тенденция последних лет. Главная опасность — медицинские риски. Ринопластика — это серьёзная операция. Удаление или значительное изменение хрящевой структуры носа может привести к нарушению дыхания, проблемам с кровоснабжением тканей, потере обоняния и другим серьезным осложнениям. Также нарушается гармония лица», — пояснила врач.