Луков день 20 сентября: как сохранить здоровье и не спугнуть финансовое благополучие, народные приметы
Ежегодно 20 сентября православные христиане чтят память преподобного Луки Глубокореченского — монаха и подвижника X века, известного своей аскетической жизнью, смирением и духовным служением. В народном календаре этот день получил название Луков день и символизирует прощание с бабьим летом и приход настоящей осени. В 2025 году праздник выпадает на субботу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Какой церковный праздник отмечается 20 сентябряПреподобный Лука Глубокореченский родом из Ликаонии подвизался в монастыре Спаса «Глубокие реки», который располагался неподалеку от Константинополя, в Киосском заливе. Обитель была известна строгим укладом и суровой подвижнической жизнью братии.
В 975 году Лука стал третьим игуменом монастыря, продолжив дело преподобных Василия и Игнатия. В предании подчеркиваются его главные качества — праведность, сострадание и духовная стойкость. Святой прожил более 90 лет, всецело посвятив себя служению Богу, монашеской общине и людям, которые приходили за духовной помощью.
История и традиции Лукового дняСчиталось, что после 20 сентября окончательно приходит осень, а бабье лето уходит. Праздник получил название Луков день, потому что именно к этому времени заканчивался сбор урожая лука — одного из важнейших овощей в крестьянском хозяйстве. Лук почитался как продукт с целебной силой: он считался оберегом от болезней, приносил удачу в дом, защищал от сглаза и нечисти.
Луковая шелуха широко применялась в быту: ею красили ткани, пасхальные яйца, использовали для лечения простуды и кожных заболеваний. С раннего утра хозяйки приступали к праздничной готовке. Считалось, что чем больше лука удастся съесть 20 сентября, тем крепче будет здоровье и удачнее будущий год. Особым блюдом дня был фаршированный лук. Для него выбирали крупные луковицы, вынимали сердцевину, бланшировали и заполняли рубленым мясом (чаще курятиной или свининой). После этого блюдо запекали в печи или варили в бульоне, приправляя специями и травами.
Духовные и бытовые обычаи: что можно делать 20 сентябряВ Луков день православные молились святому Луке Глубокореченскому, прося здоровья для семьи и защиты от болезней. Добрым делом считалось помочь соседям с уборкой урожая или поделиться запасами.
С праздником связывали и заботу о домашнем очаге. Рекомендовалось провести уборку, окурить жилище сухими травами или прочитать молитву, чтобы изгнать злых духов. Хорошей традицией было угощать гостей луковыми пирогами, а также начинать заготовку овощей и сушку лекарственных трав. Вечером семьи собирались за общим столом, рассказывали истории.
В ряде регионов устраивались ярмарки, где продавали лук россыпью или плели из него косы для лучшего хранения. Девушки в этот день гадали на шелухе: самый известный обряд касался замужества и предсказания будущего суженого.
Запреты на Луков день: что нельзя делать 20 сентябряПо народным поверьям, для сохранения достатка и семейного благополучия в этот день следовало избегать некоторых действий:
- нельзя проверять закрома и пересчитывать запасы, иначе можно отпугнуть богатство;
- запрещалось хвастаться доходами и тратить деньги на роскошь, чтобы не привлечь зависть;
- нельзя давать и брать деньги в долг — это грозило финансовыми потерями на год вперед;
- не рекомендовалось играть свадьбу, иначе брак будет недолговечным;
- нельзя дарить девочкам кукол — считалось, что это «портит» женскую судьбу;
- запрещалось ссориться и выяснять отношения, так как конфликт мог затянуться на целый год.
Народные приметы 20 сентябряНаши предки наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду на осень и зиму:
- много шелухи на луковицах — зима будет суровой и морозной;
- дождь в Луков день — впереди слякотная и затяжная осень;
- шишки растут низко на елях — к ранней и холодной зиме;
- шишки плотно закрыты — к длительным дождям;
- мало облаков в небе — зима будет ветреной и морозной;
- журавли летят высоко и медленно — осень будет дождливой.