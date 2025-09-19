Хакеры атаковали сайт петербургского аэропорта

19 сентября 2025, 12:13

Сайт Пулково временно недоступен из-за кибератаки

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Официальный сайт аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге оказался недоступен в результате хакерской атаки. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе воздушной гавани, передают «Известия».





В представительстве аэропорта извинились перед пользователями за возникшие неудобства и отметили, что специалисты уже занимаются устранением последствий атаки. Там добавили, что сейчас ведутся активные работы по восстановлению работы сайта.





«Мы работаем над восстановлением работы сайта», — сообщили в пресс-службе.