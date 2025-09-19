В Шерегеше появится новый аэропорт и ж/д вокзал
В Шерегеше Кемеровской области продолжается строительство аэропорта. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на замгубернатора Кузбасса Леонида Старосвета.
По его словам, работа над проектной документацией уже завершена на 80%. При этом строительство выполнено на 23%.
«Сдача документации на экспертизу запланирована на 1 декабря 2025 года, а получение положительного заключения — на 15 апреля 2026 года», — говорится в материале.
Старосвет пояснил, что частичная задержка в строительных работах связана с технологическими вопросами и проектными решениями, на которые пришлось дополнительно потратить два месяца.
Кроме аэропорта, на знаменитом горном курорте также появится вокзальный кластер на станции «Шерегеш». Здесь возведут целый комплекс объектов для удобства туристов, в том числе железнодорожный вокзал, от которого к склонам горы Зелёная будет вести подбрасывающий подъёмник. Также планируют установить сервисный центр с кафе и пунктами проката, современную автостанцию и многоэтажный паркинг.
Тем временем в столичном районе Лефортово началось строительство нового жилого комплекса, состоящего из трех корпусов с единым стилобатом. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
«На текущий момент на объекте ведется разработка котлована и монтаж распорной системы. К монолитным работам подземной части планируется приступить до конца года. Три корпуса высотой от трех до 28 этажей будут рассчитаны на 545 квартир, а в едином стилобате разместится коммерческая инфраструктура», – рассказал Слободчиков.
На прилегающей территории создадут зелёные зоны, бульвар для пеших прогулок и площадки для отдыха.