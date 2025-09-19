В Шерегеше появится новый аэропорт и ж/д вокзал

19 сентября 2025, 11:05

Фото: iStock/yrabota

В Шерегеше Кемеровской области продолжается строительство аэропорта. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на замгубернатора Кузбасса Леонида Старосвета.





По его словам, работа над проектной документацией уже завершена на 80%. При этом строительство выполнено на 23%.





«Сдача документации на экспертизу запланирована на 1 декабря 2025 года, а получение положительного заключения — на 15 апреля 2026 года», — говорится в материале.

«На текущий момент на объекте ведется разработка котлована и монтаж распорной системы. К монолитным работам подземной части планируется приступить до конца года. Три корпуса высотой от трех до 28 этажей будут рассчитаны на 545 квартир, а в едином стилобате разместится коммерческая инфраструктура», – рассказал Слободчиков.