«Лунная пыль и перегрев»: Россиянам раскрыли тайну советских луноходов, которых нет в музеях

03 апреля 2026, 10:05

Радиоведущий Васильев: судьба советских луноходов сложилась драматично

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет вокруг Земли, длившийся 108 минут. С тех пор российская космонавтика прошла долгий путь, и Подмосковье по сей день хранит память о тех, кто проложил дорогу во Вселенную. Однако, как выяснилось, не все космические аппараты можно увидеть в музее. Например, судьба советских луноходов сложилась драматично.





Автор программы «По техническим причинам» Егор Васильев в беседе с «Радио 1» пояснил, что привычные нам изображения луноходов часто не отражают реального положения дел. Многие из них навсегда остались на поверхности спутника.





«На самом деле всё-таки один луноход вернулся на Землю после отрыва. Правда, не совсем в исправном состоянии. Речь идёт о луноходе под порядковым номером ноль. Он погиб во время запуска, там развалился обтекатель, и поэтому он до Луны так и не долетел», — рассказал он.

«Я видел отчёты о работе наземных операторов: у них пульс был намного выше, чем у космонавтов, которые запускались в космос живьём. Задержка сигнала составляла порядка двух секунд, но картинка передавалась от трёх до двадцати секунд. Мера ответственности была очень большой», — поделился Васильев.

«Он мог бы ехать и ещё, если бы не одна проблема — лунная пыль (реголит). Во время движения аппарат зачерпнул пыль крышкой солнечной батареи. В попытке стряхнуть ее инженеры подняли крышку, и пыль попала внутрь корпуса, нарушив систему термостатирования. Луноход банально перегрелся. Все знают, что в космосе холодно, но когда аппарат попадает под прямые солнечные лучи, это очень серьёзная проблема. Когда система термостатирования оказалась под слоем пыли, ситуацию исправить уже не удалось», — отметил собеседник.