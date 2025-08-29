Объявлена программа фестиваля «Славянское подворье» в Подольске

29 августа 2025, 21:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В поселке Дубровицы городского округа Подольск на живописном русском поле 30 августа пройдёт 16-й Областной открытый фестиваль народного творчества «Славянское подворье». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В конкурсной программе примут участие 17 любительских коллективов из 13 муниципальных образований региона и восемь коллективов городского округа Подольск. Выступления конкурсантов оценит авторитетное жюри, победителей ждут дипломы и памятные призы.

«Для гостей фестиваля будут работать сельскохозяйственная выставка «Экоподворье», ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов, музейный квартал, зона мастер-классов, игровая зона с аттракционами и фудкорты. Впервые на фестивале будет организована площадка Центрального архива Минобороны, посвящённая 80-летию Победы. Также впервые состоится выставка-презентация Федерального исследовательского центра животноводства», – рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«Центральной частью фестиваля станет концертная программа. Творческие номера представят исполнители и коллективы Москвы и Подмосковья, Тверской и Калужской областей, выступит кавер-группа «Заряд». А хедлайнером вечера станет Татьяна Куртукова – её песню «Матушка Земля» знают и поют далеко за пределами России», – добавили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

