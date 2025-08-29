Объявлена программа фестиваля «Славянское подворье» в Подольске
В поселке Дубровицы городского округа Подольск на живописном русском поле 30 августа пройдёт 16-й Областной открытый фестиваль народного творчества «Славянское подворье». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В конкурсной программе примут участие 17 любительских коллективов из 13 муниципальных образований региона и восемь коллективов городского округа Подольск. Выступления конкурсантов оценит авторитетное жюри, победителей ждут дипломы и памятные призы.
«Для гостей фестиваля будут работать сельскохозяйственная выставка «Экоподворье», ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов, музейный квартал, зона мастер-классов, игровая зона с аттракционами и фудкорты. Впервые на фестивале будет организована площадка Центрального архива Минобороны, посвящённая 80-летию Победы. Также впервые состоится выставка-презентация Федерального исследовательского центра животноводства», – рассказали в министерстве.Гостей ждут увлекательные тематические площадки, где можно будет прикоснуться к крестьянскому быту и традициям предков. Особый колорит празднику придадут встречи с настоящими русскими богатырями – они продемонстрируют силу в зрелищных кулачных боях. А после ярких впечатлений все смогут заглянуть в ресторанный дворик и попробовать блюда кухонь народов России и мира.
«Центральной частью фестиваля станет концертная программа. Творческие номера представят исполнители и коллективы Москвы и Подмосковья, Тверской и Калужской областей, выступит кавер-группа «Заряд». А хедлайнером вечера станет Татьяна Куртукова – её песню «Матушка Земля» знают и поют далеко за пределами России», – добавили в пресс-службе.Начало фестиваля – в полдень. Вход будет свободным.
Доехать на фестиваль «Славянское подворье» можно будет от МЦД Подольск автобусом или маршрутным такси №65 до поселка Дубровицы (конечная остановка). Непосредственно к полю запустят несколько бесплатных шаттлов с четырёх остановок. Транспорт будет курсировать с 10:00 до 21:00 по четырём маршрутам по мере наполняемости, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.