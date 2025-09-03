В России предложили сделать Шуфутинов день официальным праздником

03 сентября 2025, 11:35

Запашный предложил сделать Шуфутинов день официальным праздником в России

Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Шуфутинов день мог бы стать официальным праздником в России. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.





Эта идея появилась из-за песни шансонье «Третье сентября». По словам Запашного, он очень рад, что каждый год россияне с энтузиазмом вспоминают творчество Михаила Шуфутинского, с которым он лично знаком.





«Пару раз, когда мы ставили представление в эту дату, я заканчивал наше шоу под данную песню. Люди включали фонарики, хлопали. Аплодировали не только зрители, но и артисты», — отметил он.