«Лёд ошибок не прощает»: Спасатель рассказал, что делать, если провалился в воду

02 марта 2026, 11:14

Спасатель Халилов: если провалился под лёд, нужно приподняться и ползти

Фото: iStock/FedBul

Март — время оттепели, а, значит, увеличивается опасность нахождения на льду. Как не попасть в неприятную ситуацию и не подвергнуть себя риску?





Основатель курса «Наука выживать» Эдуард Халилов в беседе с «Радио 1» объяснил, что в первую очередь нужно звать на помощь очевидцев — тех, кто сможет помочь вам здесь и сейчас.





«Если вы всё же оказались в воде, дорога каждая секунда. Задача — как можно быстрее оттуда выбраться, потому что одежда наполняется холодной водой, и человека тянет на дно. Выбираться надо обратно в ту сторону, откуда человек шёл, потому что там лёд его выдержал. Надо приподнять себя руками и пытаться не вставать, а ползти, перекинуть центр тяжести на лёд и постараться кувырками уходить к берегу», — сказал эксперт.

«Ослабленный человек, пытаясь подняться, может проломить лёд и уйти под лёд. А там — стопроцентная смерть, потому что если течением засасывает, шансов нет. Нужно звать на помощь, громко сообщать очевидцам, чтобы они протянули ветку, верёвку, шарф или буксировочный трос», — посоветовал Халилов.

«Если рядом есть автомобиль или помещение, нужно перебраться в тепло. Если нет — надо снимать мокрую верхнюю одежду и выжимать её. Обязательно нужно двигаться. Когда человек двигается, у него вырабатывается тепло», — отметил спасатель.