В Павловском Посаде подвели итоги «Нескучных каникул» для школьников

02 марта 2026, 09:06

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Программу «Нескучные каникулы» провели для учеников школ Павловского Посада в городском парке в последнюю неделю зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В первый день каникул, 23 февраля, в парке организовали уроки по ориентированию на местности. Ребят учили читать схемы, определять стороны света и пользоваться компасом.





«Одним из центральных событий программы стал интерактивный урок по ПДД. Участники проверили своё знание дорожных знаков, узнали о типичных «дорожных ловушках» и ответили на вопросы мини-викторины «Безопасный пешеход», — говорится в сообщении.