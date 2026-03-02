В Павловском Посаде подвели итоги «Нескучных каникул» для школьников
Программу «Нескучные каникулы» провели для учеников школ Павловского Посада в городском парке в последнюю неделю зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В первый день каникул, 23 февраля, в парке организовали уроки по ориентированию на местности. Ребят учили читать схемы, определять стороны света и пользоваться компасом.
«Одним из центральных событий программы стал интерактивный урок по ПДД. Участники проверили своё знание дорожных знаков, узнали о типичных «дорожных ловушках» и ответили на вопросы мини-викторины «Безопасный пешеход», — говорится в сообщении.Кроме того, в парке каждый день проводили «Зимнюю разминку» — зарядку на свежем воздухе, а 28 февраля устроили творческий мастер-класс по изготовлению зимних сувениров. Поделки ребята забрали с собой на память.