Больше 50 рыбаков застряли на оторванной от берега льдине на Сахалине

01 марта 2026, 13:32

Больше 50 рыбаков застряли на отколотой льдине в заливе Мордвинова

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

На Сахалине спасатели помогли рыбакам, которых унесло на отколовшейся льдине в Охотском море. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.