Больше 50 рыбаков застряли на оторванной от берега льдине на Сахалине
На Сахалине спасатели помогли рыбакам, которых унесло на отколовшейся льдине в Охотском море. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.
Инцидент произошёл в воскресенье, 1 марта, в заливе Мордвинова возле села Лесное Корсаковского района. От берега отделился крупный участок льда. На льдине толщиной примерно 20-30 сантиметров оказались 52 человека.
К месту направили спасателей поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова. Доставку рыбаков организовали с помощью местного жителя, предоставившего судно на воздушной подушке.
К 11:35 всех 52 человек переправили на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась, после чего спасатели вернулись на базу.
