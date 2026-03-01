Три человека погибли и один пострадал при пожаре в частном доме под Новосибирском
Три человека погибли и еще один пострадал при пожаре в частном доме в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
По данным ведомства, трагедия произошла сегодня днем, 1 марта около 16:00, в городе Каргат. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное горение внутри здания и на веранде. Спасатели вынесли из огня одного мужчину — с ожогами ног его доставили в районную больницу. Еще трех человек нашли без признаков жизни.
Пламя охватило 44 квадратных метра. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В настоящее время точные причины и обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре на автозаправке в подмосковной деревне Дубки.
