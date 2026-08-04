Депутат Мособлдумы рассказала о развитии нацпроекта «Молодёжь и дети» в Подмосковье

04 августа 2026, 18:58

оригинал Л. Самединова (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

В Московской области реализуется национальный проект «Молодёжь и дети». Его главная цель – становление и развитие патриотически настроенного, высоконравственного и ответственного поколения российских граждан.





Этот нацпроект стартовал в стране в прошлом году и вобрал в себя лучшие национальные проекты, рассказала «Радио 1» депутат Мособлдумы Линара Самединова.

«Я для себя сформулировала, что, по сути наша задача – создать бесшовную среду: воспитание, образование, и становление от самого рождения, от нуля лет, до своего родительства, до взросления, до 35-летия, потому что сейчас Федеральный закон о молодёжи говорит, что молодые люди в России – до 35 лет. Соответственно, нацпроект «Молодёжь и дети» в себя вобрал всё, что касается становления. То есть весь блок образования от детских садов, школ, колледжей, университетов, создания кампусов до мер поддержки студенчества и студенческих семей», – пояснила Самединова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Это капремонты, стройки, оснащение современными лабораториями. Нам есть чем гордиться, потому что у нас колоссальные объёмы. Десятилетия назад мы тоже ремонтировали, но в очень малых объёмах, на регион это были десятки объектов. Сейчас за пятилетку у нас капитальный ремонт системы образования – это 367 зданий. То есть это только школ в среднем – по 60 в год. А это ещё и садики, и колледжи. Ещё похвастаюсь: Московская область за счёт регионального бюджета делает капитальный ремонт ещё и учреждений дополнительного образования», – продолжила собеседница «Радио 1».

«Долгие годы, будучи в своё время председателем судсовета, я этим занималась. Мы лоббировали интересы студенчества, но общежития были всегда в последнюю очередь. В основном ремонт был формальным. До капремонта зданий, кровли, всей инфраструктуры, систем, благоустройства территории дело не доходило. А сейчас дошли руки, наконец, и до студенческих аудиторий, и до общежитий. Недавно в Волоколамске мы открывали новое общежитие квартирного типа, оснащённое полностью всем. Но самое главное здесь – это возможность жить семьям. Задача – чтобы семьи создавались как можно раньше. Возраст вступления в брак – это студенчество. Естественно, первый вопрос: где жить? Если есть комфортные условия, собственная комната, возможность разместиться с ребёнком, если создаются все условия, то почему бы и нет?», – сказала подмосковный парламентарий.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

«Если говорить, например, про колледжи, то мы создали 237 новых мастерских за пять лет. Это современное оборудование, на котором ребята учатся. Точки роста – сельские территории. У нас сегодня 505 школ оснащено в полном объёме. То есть во всех сельских школах Московской области есть точки роста – современное оборудование, компьютеры, мультимедийная техника, которая есть и в городских школах. Качество образования у ребят и доступность современных технологий должна быть одинаковая как в городских школах, так и в сельских», – уверена Самединова.