«Вода и молоко»: Психолог дала упражнение, помогающее поднять самооценку

10 августа 2026, 13:05

Психолог Кардиакос: для понимания самооценки смешайте воду и молоко

Фото: iStock/CalypsoArt

В современном мире поток оценок и мнений со стороны часто размывает наши собственные ощущения себя. Как разобраться, где заканчивается ваше «я» и начинаются чужие проекции?





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала об упражнении, которое поможет поднять самооценку.





«"Стакан самооценки" поможет почувствовать свою внутреннюю норму и не позволять чужому мнению переполнять вас», — отметила она.