«Вода и молоко»: Психолог дала упражнение, помогающее поднять самооценку
Психолог Кардиакос: для понимания самооценки смешайте воду и молоко
В современном мире поток оценок и мнений со стороны часто размывает наши собственные ощущения себя. Как разобраться, где заканчивается ваше «я» и начинаются чужие проекции?
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала об упражнении, которое поможет поднять самооценку.
«"Стакан самооценки" поможет почувствовать свою внутреннюю норму и не позволять чужому мнению переполнять вас», — отметила она.
- Налейте в прозрачный стакан воду и отметьте уровень, который для вас символизирует вашу внутреннюю норму.
- Представьте, что чистая вода в стакане — ваша собственная ценность, ваши опоры, знания, опыт, поддерживающие мысли о себе.
- Дальше по капле «доливайте» в стакан чужие мнения: они могут быть как чистой водой (поддержка), так и «молоком» или окрашенной жидкостью (критика, ожидания, оценки). Цвет и мутность символизируют, насколько это вам подходит.
- Наблюдайте, как меняется ваш «стакан самооценки»: насколько вы всё ещё видите свою норму, распознаёте себя за чужими оценками.
- Как только уровень доходит до вашей отметки нормы, скажите себе внутреннее «стоп»: дальше это уже может вам навредить. Представьте, что лишнюю воду вы можете аккуратно вылить обратно, сохраняя свой исходный уровень и возвращаясь к себе.
- Зафиксируйте вслух или письменно: какие мнения и чужие ожидания вы готовы «оставить в стакане», а какие выбираете «слить».