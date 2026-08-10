«Потеряем целое поколение»: Психолог обозначил подростковую проблему, на которую следует обратить внимание

10 августа 2026, 10:28

Психолог Шамсутдинов: увлечение подростков азартными играми — серьезная проблема

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Проблема подростковой лудомании приобретает системный характер. Специалисты в области психологии поведения обращают внимание на то, что запретительные меры без просветительской работы неэффективны: ключевыми инструментами борьбы с зависимостью становятся открытый диалог между поколениями, развитие критического мышления у молодёжи и создание доверительных сред для обсуждения переживаний.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что проблема лудомании усугубляется недостаточной информированностью о последствиях и отсутствием эффективных программ профилактики.





«Часто родители не знают, как разговаривать с детьми на эту тему или даже не осознают серьезность проблемы. Важно открыто обсуждать риски и последствия азартных игр, давать подросткам инструменты для критического мышления и самоконтроля», — посоветовал он.

«Нужно создавать безопасные пространства для обсуждения, где дети смогут делиться своими переживаниями и получать поддержку. В противном случае мы рискуем потерять целое поколение, которое станет заложником своих зависимостей», — предупредил Шамсутдинов.