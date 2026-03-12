Любовь, стрижка и желание бросить всё: как не потерять себя в погоне за «обновлением» к весне
Весна обещает обновление: новые отношения, новую фигуру, новую жизнь. Но что делать, если вместо вдохновения это вызывает лишь раздражение и усталость?
В подкасте «Меня бесит» Студии Р1 ведущие Злата и Таня вместе с бизнес-психологом Дмитрием Бимурзаевым разбираются, почему сезон перемен для многих превращается в источник давления и тревоги.
- Послушать полный выпуск подкаста можно по ссылке.
«Каждую весну тянет на перемены — и это пугает»
Весенний выпуск подкаста начинается с историй слушателей, и каждая из них отражает одну и ту же проблему: ожидание перемен, которое постепенно превращается в стресс.
Одна из слушательниц призналась, что каждую весну её начинает тянуть на новые чувства. Не потому, что в отношениях что-то не так, а из-за желания вновь пережить эмоции влюблённости. По её словам, «хочется снова ощутить чувство влюблённости, впустить в себя весну и почувствовать, как по венам течёт жизнь».
Однако вместо ярких впечатлений приходит другое — сомнения и чувство вины.
Другая история связана с резким желанием сменить внешний вид. Попытка добавить в жизнь перемен закончилась визитом к парикмахеру и каре, на которое, по словам героини, она теперь «не может смотреть в зеркало».
Третья слушательница говорит о постоянном давлении со стороны окружающих:
«Надо быть худой, к чему-то готовой. Все кричат про время перемен и обновления внешности. Сплошное давление».
Почему весна действительно влияет на настроение
Психолог Дмитрий Бимурзаев отмечает, что определённые изменения действительно происходят на физиологическом уровне.
Весной увеличивается световой день, растёт уровень серотонина, лучше усваивается витамин D. Организм постепенно выходит из зимней спячки, появляется больше энергии и желания действовать.
«В этом плане жизнь кипит. А что касается перемен — это просто часть нашей жизни. Естественным образом это происходит», — подчеркнул специалист.
Но главная проблема, по его словам, не в биологии, а в социальных ожиданиях:
«Из каждого утюга: обновись, стань лучше, соответствуй. И если я не хочу — сразу чувство, что со мной что-то не так».
«Надо быть худой»: почему подготовка к лету раздражает
Ведущие признаются, что разговоры о весеннем обновлении и подготовке к пляжному сезону часто вызывают не вдохновение, а тревогу.
По словам психолога, подобная обязательность перемен может серьёзно усиливать стресс, особенно у людей, которые и так живут в постоянной гонке.
Любовь или просто весеннее настроение
Отдельная тема — отношения. Весной многие начинают сомневаться в своих чувствах и искать новые. Психолог объясняет, что влюблённость и любовь — это разные стадии.
«Влюблённость — это когда я вижу только хорошее. Я романтизирую, выпячиваю лучшие качества. Но любовь начинается там, где заканчиваются розовые очки», — пояснил Бимурзаев.
По его словам, любые отношения проходят определённые этапы.
«Нужно пройти стадию после романтизма — встретиться с реальностью. Очарование, потом разочарование. И если мы всё ещё вместе — вот тогда можно говорить о любви», — добавил эксперт.
Как пережить весенний «прессинг»
Эксперт советует относиться к весенним переменам спокойнее и внимательнее прислушиваться к себе.
Важно проверять внутренние установки: фразы «надо», «должен», «пора» часто оказываются навязанными извне. Если человеку комфортно в текущем состоянии, это не означает, что с ним что-то не так.
Весной действительно появляется больше энергии, но куда её направить — каждый решает сам. Желание резко всё изменить может быть не стремлением к развитию, а попыткой сбежать от реальности.
Полезно также честно отвечать себе на вопросы: хочется ли новых отношений на самом деле или просто не хватает внимания, нужна ли новая стрижка или за этим стоит желание изменить всю жизнь.
Весна без гонки за идеальной жизнью
Весна не обязана становиться временем глобальных перемен. Иногда это просто сезон, когда становится теплее, дольше светит солнце и появляется возможность чаще гулять.
«Если я не хочу обновляться — это нормально. Это моя жизнь, и я имею право проживать её в своём ритме», — подчеркнул гость подкаста.
Самая опасная ловушка весны — не новые чувства и не спонтанные решения, а убеждение, что с человеком что-то не так, если он не стремится к переменам.
Иногда достаточно просто жить, без гонки и без чувства вины — и именно в этом состоянии можно оказаться той самой «лучшей версией себя».