«Ребёнок тревожится»: психолог объяснил, как не травмировать первенца перед рождением второго малыша

11 марта 2026, 17:52

Психолог Громов: нельзя указывать на возраст первенца перед рождением малыша

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Появление второго ребёнка в семье — радостное событие, однако для старшего оно может стать серьёзным эмоциональным испытанием. Даже если ребёнок внешне спокойно реагирует на новость о будущем брате или сестре, это не означает, что он не испытывает тревоги. Как родителям грамотно подойти к диалогу с первенцем и каких ошибок стоит избегать?





Детский психолог и эксперт портала «Я родитель» Сергей Громов в эфире «Радио 1» отметил, что одной из главных ошибок становится игнорирование переживаний ребёнка, если он не говорит о них напрямую.





«Страхи, безусловно, будут. И даже если на первый взгляд мы у ребёнка видим позитивное отношение к предстоящему пополнению в семье, страхи всё равно существуют, и родителям очень важно помнить об этом. Невыраженный страх не означает, что он отсутствует. Ребёнок волнуется, переживает и тревожится по поводу изменений, которые предстоят в семье. Это факт», — отметил Громов.

«Разговор о пополнении в семье, о появлении братика или сестры должен быть превентивным, то есть опережающим. Мы наперёд начинаем предупреждать ребёнка о том, что в семье будут те самые изменения. Это самый первый и базовый шаг — начать разговор с ребёнком, до того, как он сам предложит эту тему», — пояснил психолог.

«Вот касательно того, что делать, я предложу вам альтернативный вариант. То есть, что не стоит делать — подчёркивание того, что теперь ты будешь старше или теперь ты будешь уже взрослый. Не стоит делать это вообще, потому что ребёнок в этом случае как бы утрачивает свой естественный ход детского развития», — подчеркнул Громов.