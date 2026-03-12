«Это нормально»: психолог раскрыл причины весенней депрессии
Психолог Хорс: весной может возникнуть депрессивное состояние, и это нормально
Весна может погрузить некоторых людей в негативные переживания, и это нормально. Так считает практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.
Он отметил, что люди в основном чувствуют себя более позитивно с приходом весны. Однако на некоторых она может повлиять негативно в эмоциональном плане и даже привести к депрессивному состоянию.
«Не стоит думать, что мы все одинаковые, и раз пришла весна, обязательно все должны радостно подпрыгивать. Это не так. Мы разные, и кому-то из нас даже весна может не улучшить настроение. Просто не стоит расценивать это как катастрофу. Сегодня не улучшилось — улучшится завтра, а послезавтра еще что-то изменится», — отметил Хорс в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Психолог порекомендовал не настраиваться на то, что с приходом весны жизнь непременно станет ярче или легче, поскольку этого может не произойти. Однако человек, обманувшийся собственными ожиданиями, может сильно разочароваться.