«Это нормально»: психолог раскрыл причины весенней депрессии

12 марта 2026, 17:00

Психолог Хорс: весной может возникнуть депрессивное состояние, и это нормально

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

Весна может погрузить некоторых людей в негативные переживания, и это нормально. Так считает практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс.





Он отметил, что люди в основном чувствуют себя более позитивно с приходом весны. Однако на некоторых она может повлиять негативно в эмоциональном плане и даже привести к депрессивному состоянию.





«Не стоит думать, что мы все одинаковые, и раз пришла весна, обязательно все должны радостно подпрыгивать. Это не так. Мы разные, и кому-то из нас даже весна может не улучшить настроение. Просто не стоит расценивать это как катастрофу. Сегодня не улучшилось — улучшится завтра, а послезавтра еще что-то изменится», — отметил Хорс в разговоре с Общественной Службой Новостей.