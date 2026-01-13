Врач назвала продукты, повышающие риск развития рака после 50 лет
Исследования показывают, что белый хлеб, белый рис, торты и сладкие газированные напитки могут увеличить риск развития рака у людей старше 50 лет. Онколог Прити Субхедар из медицинского центра при Университете Хакенсак поделилась с 20minutos тревожной информацией.
По словам эксперта, эти продукты вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови. Это приводит к повышенной выработке инсулина. Хронически высокий уровень этого гормона может способствовать неконтролируемому росту опухолевых клеток.
Кроме того, рафинированные углеводы вызывают воспаление и увеличивают количество свободных радикалов. Эти вещества повреждают клетки и ДНК. После 50 лет организм становится более чувствительным к подобным воздействиям, что делает правильное питание особенно важным для профилактики онкологических заболеваний. Субхедар рекомендует обратить внимание на рацион, основанный на цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах, бобовых, полезных жирах и нежирном белке.
Читайте также: