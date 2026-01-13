Врач назвала продукты, повышающие риск развития рака после 50 лет

13 января 2026, 10:48

20minutos: белый хлеб и газировка могут повышать риск развития рака после 50 лет

Фото: iStock/pixelpot

Исследования показывают, что белый хлеб, белый рис, торты и сладкие газированные напитки могут увеличить риск развития рака у людей старше 50 лет. Онколог Прити Субхедар из медицинского центра при Университете Хакенсак поделилась с 20minutos тревожной информацией.