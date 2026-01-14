Назван главный миф о вреде сахара

14 января 2026, 19:57

Диетолог Меннинг: Не нужно отказываться от сахара ради здоровья

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Чтобы быть здоровым, не нужно обязательно отказываться от сладкого. Об этом заявила диетолог Доун Меннинг в разговоре с The Guardian.