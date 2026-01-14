Назван главный миф о вреде сахара
Чтобы быть здоровым, не нужно обязательно отказываться от сладкого. Об этом заявила диетолог Доун Меннинг в разговоре с The Guardian.
По словам эксперта, уменьшение количества сахара в рационе действительно благоприятно сказывается на здоровье. Глюкоза перегружает поджелудочную железу, способствует накоплению лишнего жира и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Фруктоза, как отметила специалист, также не является полностью безопасной, так как легко превращается в жир и увеличивает нагрузку на печень.
Меннинг подчеркнула, что реакция организма на сахар может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Однако это не означает, что нужно полностью исключать сахар из рациона для поддержания здоровья.
Диетолог отметила, что микровоспаления, вызываемые сахаром, не представляют серьезной опасности, если организм не перегружен. Для поддержания его нормального функционирования Меннинг рекомендовала избегать чрезмерного потребления сладостей и употреблять их в качестве дополнения к основным блюдам, а не вместо них.
