Раскрыто влияние малых доз алкоголя на сердце
Врач, профессор медицины в Калифорнийском университете Грегори Маркус и врач Ахмед Тавакол раскрыли, как влияет на организм употребление даже малых доз алкоголя. Об этом пишет Daily Mail.
По словам Маркуса, несколько исследований показали: у людей, умеренно употребляющих алкоголь, состояние сердечно-сосудистой системы лучше, чем у тех, кто злоупотребляет спиртным или не пьет вовсе. Согласно последним данным, причина этого заключается в том, что умеренное потребление алкоголя помогает справляться со стрессом и предотвращает его переход в хроническую форму, объяснил медик.
Тавакол отметил, что хронический стресс — один из ключевых факторов, провоцирующих болезни сердца. Он способствует развитию гипертонии, усилению воспалительных процессов и значительно повышает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул врач.
Тем не менее, эксперт предостерег, что не следует прибегать к алкоголю как к средству борьбы со стрессом, поскольку это может привести к зависимости и увеличивает риск развития рака.
Читайте также: