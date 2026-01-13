Раскрыто влияние малых доз алкоголя на сердце

13 января 2026, 14:30

Профессор медицины Маркус: У умеренно пьющих лучше состояние сердца

Фото: iStock/cagkansayin

Врач, профессор медицины в Калифорнийском университете Грегори Маркус и врач Ахмед Тавакол раскрыли, как влияет на организм употребление даже малых доз алкоголя. Об этом пишет Daily Mail.