«Май перепрыгнет в июль»: Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве и области в ближайшие дни
Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье температуры поднимутся, но будут дожди
Туманное утро в столичном регионе сулит не только поэтические настроения, но и настоящий приход летнего тепла. Однако радоваться солнцу без оглядки не стоит — синоптики прогнозируют грозы и продолжительные дожди.
Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что погода в столичном регионе войдёт в тёплое русло, но будет далеко не сухой. Уже в ближайшие дни столбики термометров покажут значения, заметно превышающие климатическую норму.
«Мы готовимся к теплу, к температурам выше 20°C. Похолодания ждать не стоит, но зонт может серьёзно облегчить жизнь. В пятницу и субботу ожидаются особенно продолжительные и интенсивные дожди, могут греметь грозы», — отметил он.
Шувалов объяснил, что туман как природное явление имеет свойство предвещать тепло — наступление более тёплого воздуха на холодную подстилающую поверхность. Он также добавил, что в некоторых регионах страны уже сейчас практически июльская жара, и у москвичей есть все шансы последовать этому тренду после выходных.
«Что касается этой погоды: до 23°C до конца недели, включая выходные. А потом уже маячит +25, +27°C. Есть перспектива, что мы опять в мае перепрыгнем в июль, хотя в пределах допустимого такие колебания. До рекордов, я думаю, дело не дойдёт», — поделился эксперт.