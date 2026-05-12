«Май перепрыгнет в июль»: Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве и области в ближайшие дни

12 мая 2026, 16:52

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье температуры поднимутся, но будут дожди

Туманное утро в столичном регионе сулит не только поэтические настроения, но и настоящий приход летнего тепла. Однако радоваться солнцу без оглядки не стоит — синоптики прогнозируют грозы и продолжительные дожди.





Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что погода в столичном регионе войдёт в тёплое русло, но будет далеко не сухой. Уже в ближайшие дни столбики термометров покажут значения, заметно превышающие климатическую норму.





«Мы готовимся к теплу, к температурам выше 20°C. Похолодания ждать не стоит, но зонт может серьёзно облегчить жизнь. В пятницу и субботу ожидаются особенно продолжительные и интенсивные дожди, могут греметь грозы», — отметил он.

«Что касается этой погоды: до 23°C до конца недели, включая выходные. А потом уже маячит +25, +27°C. Есть перспектива, что мы опять в мае перепрыгнем в июль, хотя в пределах допустимого такие колебания. До рекордов, я думаю, дело не дойдёт», — поделился эксперт.