Достижения.рф

Синоптик рассказал, когда в Москве завершатся «черемуховые холода»

Синоптик Тишковец: черемуховые холода уйдут из Москвы с окончанием выходных
Фото: iStock/batuhan toker

«Черемуховые холода» завершатся в Москве с окончанием выходных. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.



По словам синоптика, в начале следующей недели температура поднимется до майской климатической нормы, достигая +15…+20 градусов. Специалист отметил, что в отдельные дни будет по-настоящему летняя погода. Однако не стоит забывать о возможных кратковременных дождях и грозах.

Тишковец подчеркнул, что с понедельника весна окончательно перейдет к смене сезонов. Он добавил, что до конца мая в Москве будет преимущественно 20-градусная температура.

«Черемуховые холода» — так в народе называют резкое кратковременное похолодание в мае, которое часто совпадает с цветением черемухи.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0