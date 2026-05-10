Синоптик рассказал, когда в Москве завершатся «черемуховые холода»
«Черемуховые холода» завершатся в Москве с окончанием выходных. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.
По словам синоптика, в начале следующей недели температура поднимется до майской климатической нормы, достигая +15…+20 градусов. Специалист отметил, что в отдельные дни будет по-настоящему летняя погода. Однако не стоит забывать о возможных кратковременных дождях и грозах.
Тишковец подчеркнул, что с понедельника весна окончательно перейдет к смене сезонов. Он добавил, что до конца мая в Москве будет преимущественно 20-градусная температура.
«Черемуховые холода» — так в народе называют резкое кратковременное похолодание в мае, которое часто совпадает с цветением черемухи.
