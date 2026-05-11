Синоптик рассказал, когда в Москве наступит метеорологическое лето

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде, которая ожидает москвичей в ближайшие дни.



По его словам, которые передает телеканал, уже 13 мая воздух в столице прогреется до 15 градусов тепла, что считается началом метеорологического лета. Синоптик отметил, что завтра столбики термометров покажут от +16 до +18 °C, а в среду температура поднимется от +21 до +23 °C. Осадков в эти дни не ожидается.

Шувалов уточнил, что в четверг и пятницу сохранится такая же теплая погода, но возможны кратковременные летние дожди. Ночные температуры будут держаться выше десяти градусов тепла.

Ранее синоптик раскрыла, в каких регионах ожидается аномальная жара в июне.

Лидия Пономарева

